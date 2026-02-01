Invita Cruz Roja Navolato a participar en su Carrera ‘Juntos Salvando Vidas’

Con la tradicional comida entre amigos, Cruz Roja Mexicana Delegación Navolato, invita al público en general a participar en la segunda edición de la Carrera Juntos Salvando Vidas, en la que se espera la participación de más de mil personas.

Olga Leticia Téllez, presidenta del Patronato de Cruz Roja Navolato, agradeció a todos los asistentes a esta tradicional comida, donde compartió los detalles de la segunda edición de esta carrera.

”Cruz Roja es la institución más humanitaria que hay en el mundo, y en Cruz Roja Navolato somos más de 100 voluntarios, quienes reciben como pago un enorme gracias por hacer las cosas bien, tocando muchos corazones. Contamos con tres bases, Cruz Roja Altata, Cruz Roja Villa Juárez y Cruz Roja Navolato, contando para ello con cinco ambulancias, todo esto gracias a ustedes, brindando al año más de 3 mil servicios gratuitos a la población”, señaló Téllez.

Respecto a la carrera, la presidenta detalló que están emocionados por esta segunda edición, la cual se desarrollará el día domingo 29 de marzo a las 07:00 de la mañana.

El costo de inscripción será de 350 pesos para la caminata de 3 kilómetros, y los que quieran correr en los 5 y 10 kilómetros, tendrá un costo de 400 pesos en las ramas varonil y femenil.

“En la primera edición tuvimos la oportunidad de recibir a 600 personas, esta vez esperamos a más de mil 500 personas, y todo aquel que quiera participar puede inscribirse a través del portal cronohub.com.

Durante el evento se presentó la playera oficial del evento, presentando colores vivos como el anaranjado, totalmente sport y cómoda. En la carrera habrá premios para los tres primeros lugares de cada categoría en las distancias de 5K y 10K.

La salida será a las 07:00 horas desde Altata, por lo que se invita al público a inscribirse con tiempo y disfrutar de este evento familiar, en pro de la Cruz Roja Navolato.

Durante el evento se contó con la presencia de invitados especiales, como el empresarios José Ignacio de Nicolás, Francisco Petris, secretario del Ayuntamiento de Navolato, entre otros invitados especiales.