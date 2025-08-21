Invita el Hospital Civil de Culiacán a correr para celebrar su 93 Aniversario

Por motivo de su 93 Aniversario, el Hospital Civil de Culiacán, (CC) invita a todos los corredores y público en general, a participar en la segunda edición de su Carrera 5K, la cual se realizará el domingo 14 de septiembre, a las 07:00 de la mañana.

El doctor Gerardo Quevedo Castro, director general del CC, compartió que para el hospital es de gran satisfacción celebrar la segunda edición de esta Carrera 5K.

“El Hospital Civil de Culiacán, es sin duda uno de los hospitales más emblemáticos que tiene la ciudad, el estado, y tal vez de toda la zona noroeste del país, y nos sentimos orgullosos, principalmente por la respuesta de acción rápida, e inmediata que tenemos a la gran mayoría de los problemas o padecimientos que tenga la población”, detalló, es por ello que por su 93 aniversario tenemos este festejo a la altura de este gran hospital”, destacó Quevedo Castro.