Invita el Hospital Civil de Culiacán a correr para celebrar su 93 Aniversario

Por motivo de su 93 Aniversario, el Hospital Civil de Culiacán, (CC) invita a todos los corredores y público en general, a participar en la segunda edición de su Carrera 5K, la cual se realizará el domingo 14 de septiembre, a las 07:00 de la mañana.
El doctor Gerardo Quevedo Castro, director general del CC, compartió que para el hospital es de gran satisfacción celebrar la segunda edición de esta Carrera 5K.
“El Hospital Civil de Culiacán, es sin duda uno de los hospitales más emblemáticos que tiene la ciudad, el estado, y tal vez de toda la zona noroeste del país, y nos sentimos orgullosos, principalmente por la respuesta de acción rápida, e inmediata que tenemos a la gran mayoría de los problemas o padecimientos que tenga la población”, detalló, es por ello que por su 93 aniversario tenemos este festejo a la altura de este gran hospital”, destacó Quevedo Castro.
Explicó también que la salida y meta será frente al hospital, para recorrer toda la Obregón hasta el Bulevar Zapata y regreso, por lo que las inscripciones que son gratuitas, ya están abiertas al teléfono 6677 580527, extensiones 5188, 5321 y 5320, en un horario de 08:00 a 15:00 horas, a partir del 25 de agosto, cerrando las inscripciones el 12 de septiembre.
La entrega de camisetas se realizará el 13 de septiembre a todos los participantes previamente inscritos, en un horario de 08:00 a 18:00 horas. Cabe destacar que para esta nueva edición, se espera la participación de más de mil corredores.
Los premios
Categorías a participar son: Absolutos, Varonil y Femenil
Primer lugar: Check up completo, el cual consiste en un estudio general más sofisticado con el que cuenta el hospital.
Varonil y Femenil
Categoría libre 18 a 29 años
Primer premio: Examen Completo de Salud)
Segundo lugar: Laboratorio completo y electrocardiograma
Categoría Sub Master 20 a 39 años
Primer lugar: Tomografía de un área
Categoría Master 40 a 49 años
Primer lugar: Resonancia magnética de un área
Segundo lugar: Laboratorio completo, ultrasonido y mastografía
Categoría Gran Master 50 a 59 años
Primer lugar: Perfil cardiológico completo
Segundo lugar: Laboratorio completo ultrasonido y mastografía
Categoría Supermasters más de 60 años
Segundo lugar: Laboratorio completo ultrasonido
Cabe destacar, que esta carrera cuenta con el aval de la Asociación Estatal de Atletismo de Sinaloa y la Federación Mexicana de Asociación de Atletismo A.C.
En el evento, estuvieron presentes médicos invitados, integrantes de Protección Civil, así como Julio César Cascajares, director general del Instituto del Deporte en Sinaloa, así como integrantes de la Asociación Estatal de Atletismo de Sinaloa.