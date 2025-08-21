Gente
Convocatoria

Invita el Hospital Civil de Culiacán a correr para celebrar su 93 Aniversario

La segunda edición de la carrera 5K se realizará el 14 de septiembre a las 07:00 horas, se espera la participación de más de mil corredores, las inscripciones son gratuitas
Leopoldo Medina |
21/08/2025 11:20
Por motivo de su 93 Aniversario, el Hospital Civil de Culiacán, (CC) invita a todos los corredores y público en general, a participar en la segunda edición de su Carrera 5K, la cual se realizará el domingo 14 de septiembre, a las 07:00 de la mañana.

El doctor Gerardo Quevedo Castro, director general del CC, compartió que para el hospital es de gran satisfacción celebrar la segunda edición de esta Carrera 5K.

“El Hospital Civil de Culiacán, es sin duda uno de los hospitales más emblemáticos que tiene la ciudad, el estado, y tal vez de toda la zona noroeste del país, y nos sentimos orgullosos, principalmente por la respuesta de acción rápida, e inmediata que tenemos a la gran mayoría de los problemas o padecimientos que tenga la población”, detalló, es por ello que por su 93 aniversario tenemos este festejo a la altura de este gran hospital”, destacó Quevedo Castro.

$!Gerardo Quevedo Castro comparte los detalles de la carrera.
Explicó también que la salida y meta será frente al hospital, para recorrer toda la Obregón hasta el Bulevar Zapata y regreso, por lo que las inscripciones que son gratuitas, ya están abiertas al teléfono 6677 580527, extensiones 5188, 5321 y 5320, en un horario de 08:00 a 15:00 horas, a partir del 25 de agosto, cerrando las inscripciones el 12 de septiembre.

La entrega de camisetas se realizará el 13 de septiembre a todos los participantes previamente inscritos, en un horario de 08:00 a 18:00 horas. Cabe destacar que para esta nueva edición, se espera la participación de más de mil corredores.

$!Julio César Cascajares y el director del CC presentan la playera oficial de la carrera.
Los premios

Categorías a participar son: Absolutos, Varonil y Femenil

Primer lugar: Check up completo, el cual consiste en un estudio general más sofisticado con el que cuenta el hospital.

Varonil y Femenil

Categoría libre 18 a 29 años

Primer premio: Examen Completo de Salud)

Segundo lugar: Laboratorio completo y electrocardiograma

Categoría Sub Master 20 a 39 años

Primer lugar: Tomografía de un área

Segundo lugar: Laboratorio completo y electrocardiograma

Categoría Master 40 a 49 años

Primer lugar: Resonancia magnética de un área

Segundo lugar: Laboratorio completo, ultrasonido y mastografía

Categoría Gran Master 50 a 59 años

Primer lugar: Perfil cardiológico completo

Segundo lugar: Laboratorio completo ultrasonido y mastografía

Categoría Supermasters más de 60 años

Primer lugar: Perfil cardiológico completo

Segundo lugar: Laboratorio completo ultrasonido

Cabe destacar, que esta carrera cuenta con el aval de la Asociación Estatal de Atletismo de Sinaloa y la Federación Mexicana de Asociación de Atletismo A.C.

En el evento, estuvieron presentes médicos invitados, integrantes de Protección Civil, así como Julio César Cascajares, director general del Instituto del Deporte en Sinaloa, así como integrantes de la Asociación Estatal de Atletismo de Sinaloa.

