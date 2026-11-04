Invita Encauza IAP a correr por quienes enfrentan el cáncer con la carrera ‘Running 4 Someone’

Correr por quienes enfrentan el cáncer y contribuir a que no atraviesen la enfermedad en soledad es el propósito de Running for Someone, la primera carrera con causa que organiza Encauza IAP, y que se llevará a cabo el próximo 6 de diciembre en Culiacán.

Durante la presentación del evento, Adriana Rojo, presidenta del Patronato de Encauza IAP, destacó que esta iniciativa busca reunir a la comunidad a través del deporte y generar recursos y apoyo para las personas que viven con un diagnóstico oncológico.

“¿Qué pasaría si cada paso que nosotros damos pudiera cambiar la vida de alguien que enfrenta el cáncer? Esa es la razón y el motivo de haber planeado este bonito proyecto que se llama Running 4 Someone, porque creemos y estamos convencidos de que nadie debería de pasar la enfermedad en soledad”, señaló.

Rojo explicó que Encauza acompaña a pacientes en las distintas etapas de su proceso, desde el diagnóstico y la detección hasta el tratamiento, además de brindar apoyo a sus familias.

Como parte del simbolismo de la carrera, cada participante podrá tocar una campana al cruzar la meta, en alusión a quienes concluyen su tratamiento oncológico. En la presentación estuvo María Trinidad, paciente que este año tocó la campana después de concluir su proceso.

“Me siento súper orgullosa de que estés aquí con nosotros, ella precisamente este año tocó la campana y esperemos que muchas más pacientes, hombres y mujeres, toquen esa campana”, señaló.

La presidenta del Patronato también reconoció el trabajo del equipo de Encauza y el respaldo de instituciones y aliados que hacen posible la atención a los pacientes.

Cuatro distancias para participar

Ryta Mendívil, del comité organizador de la carrera, explicó que la se tendrá distancias de 3, 7, 14 y 21 kilómetros, con salida y meta en la Isla Musala. El recorrido abarcará el corredor automotriz y contará con retornos señalizados para cada una de las categorías.

Explicó que la carrera de 3 kilómetros será recreativa y podrá realizarse caminando, mientras que las de 7, 14 y 21 kilómetros tendrán carácter competitivo y premiación.

Durante el trayecto se instalarán 10 puntos de hidratación con agua y bebidas deportivas. También habrá servicio médico, ambulancias, paramédicos, seguro para los corredores y un área de recuperación al llegar a la meta.