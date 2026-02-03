$!Invita Exatec Sinaloa a disfrutar de la segunda ‘Gran Parrillada con Causa’

Con el objetivo de beneficiar a más jóvenes estudiantes de excelencia con la Beca Líderes del Mañana, integrantes de la Asociación de Exatec Sinaloa, invitan a participar en la segunda edición de la Gran Parrillada con Causa y Master Class, a beneficio del fondo de becas de la institución educativa. En rueda de prensa, se informó que esta segunda edición, se realizará este sábado 7 de febrero en horario de 15:00 a 19:00 horas, en la plaza de la cultura del Tec de Monterrey Campus Sinaloa, con el deseo de poder tener una asistencia de hasta 150 personas.

Luis Fernando Valenzuela Millán, vicepresidente de la mesa directiva de Exatec, comparte los detalles del evento.

Luis Fernando Valenzuela Millán, vicepresidente de la mesa directiva de Exatec, compartió que el objetivo de este evento es poder seguir brindando becas al 100 por ciento a jóvenes talentosos que son de bajos recursos económicos, y así puedan estudiar una licenciatura en el Tecnológico de Monterrey, Campus Sinaloa. Agregó que la Gran Parrillada, es un evento que fusiona gastronomía, un espacio de mucha convivencia y apoyo para generar más becas para este programa, por lo que la invitación es para todos, alumnos, ex alumnos y público en general. Cabe destacar que la Master Class, será impartida por los chefs Jorge Luis Padilla y Miguel Taniyama.

Héctor Peraza, también organizador y operador en el evento, detalló que los asistentes podrán disfrutar de distintos cortes de carne, sumando ocho tiempos en total, así como una amplia selección de vinos, y mucho más.

Héctor Peraza.