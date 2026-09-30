Invita Fundación Gamma a la ‘Segunda Charreada con Causa Rosa’

Con el propósito de recaudar recursos que permitan dar continuidad a sus actividades, Fundación Gamma prepara la Segunda Charreada con Causa Rosa, un evento que reunirá tradición, cultura y convivencia familiar el próximo 25 de octubre, a partir de las 12:00 horas, en las instalaciones de La Feria Ganadera.

Durante esta jornada, los asistentes podrán disfrutar de competencias charras, espectáculos artísticos, presentaciones de danza folclórica, música en vivo, además de una variada área gastronómica y actividades para toda la familia.

El donativo de entrada será de 100 pesos, mientras que los menores de 12 años tendrán acceso gratuito, con la finalidad de que más familias puedan sumarse a esta iniciativa.

Los boletos ya se encuentran disponibles directamente en Fundación Gamma y próximamente también podrán adquirirse en distintos puntos de la ciudad.

Con esta segunda edición de la Charreada con Causa Rosa, Fundación Gamma invita a la sociedad sinaloense a disfrutar de una tarde de tradición y entretenimiento, al mismo tiempo que contribuye a una causa que busca fortalecer la labor de la institución.