En Culiacán ya hay un ganador, es Luis Enrique García Rodríguez, quien al adquirir su boleto y rascarle se llevó un año de gasolina gratis.

“La verdad fue una sorpresa, yo no me lo esperaba, compré el boleto, le rasqué a los tres espacios, y me salió eso, y pues feliz, porque es una gran ayuda, ya me ahorré un gasto enorme de gasolina, porque cualquier vuelta que hagas implica un gasto fuerte de gasolina, y eso me ayuda muchísimo, y me parece muy bien esta campaña, y los invito a apoyar, y así como yo gané, otro más puede hacerlo”, resaltó García Rodríguez.