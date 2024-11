Invita Jorge Zarza a generar el cambio desde casa

Jorge Zarza, periodista y presentador de noticias en televisión, estuvo en Mazatlán para compartir una conferencia en la que manifestó que está en los ciudadanos poder hacer el cambio; si lo que ven no les gusta, se puede empezar por cambiar uno mismo en el interior.

“Yo soy un optimista, yo pienso que está en nosotros en los ciudadanos poder hacer el cambio, en las familias, lo que vemos no nos gusta, pero podemos empezar nosotros en el interior, ese siempre ha sido mi discurso, el famoso tejido social empieza en casa, yo soy un convencido de que eso es lo que va cambiar”, expresó Zarza.

Al hablar durante la conferencia “El reto de mirar hacia adelante”, organizada por la Confederación Patronal de la República Mexicana y realizada en este puerto, agregó que las políticas públicas siempre han existido con gobiernos de los diferentes partidos políticos, pero son los ciudadanos los que realmente hacen el cambio social.

“Quien dice hoy es que yo no veo las noticias porque están muy feas, pues asómate a la ventana, el País está muy feo, pero si no nos informamos me parece que no vamos a poder participar activamente”, recalcó.

Reiteró que se puede salir adelante en los retos que se presentan con la participación personal, familiar, desde el fondo.