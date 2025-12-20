Invita Mazda Culiacán al cuidado de la salud, con un evento deportivo

Con el objetivo de invitar a que el público y sus clientes se preocupen por tener un mejor bienestar físico, Mazda Culiacán realizó el evento denominado Salud Funcional 360, en el cual se contó con la participación de expertos en acondicionamiento físico, nutrición, fisioterapia y suplementación.

Nerelin García, coordinadora en el evento, compartió que esta actividad surgió como una idea de reunior a marcas de la entidad involucradas en el tema del acondicionamiento físico y el cuidado de la salud, creando este evento deportivo, en el que se contó con la presencia de clientes y amigos invitados para ejercitarse y conocer los productos y servicios de las marcas participante, además de conocer también las nuevas unidades que ofrece Mazda Culiacán.

“Esta es la primera vez que realizamos este evento, junto a Salud Funcional 360, quienes ofrecen varios servicios y beneficios importantes, tanto para los participantes en este evento, como para la comunidad en general, todo con el objetivo de incentivar a las personas a que cuiden su cuerpo, evitar enfermedades y mejorar el estado de ánimo, nuestro principal propósito es la promoción de los hábitos saludables y la conexión social y comunitaria par que la gente nos conozca”, detalló García.

Max Quintero, coach en Salud Funcional 360, compartió que junto a Zaida Tolosa y Sebastián Mariscal, ofrecen en proyecto que conjuga nutrición, medicina estética, terapia física, acondicionamiento físico, entre otros, con el objetivo de mejorar no solo la salud física, también la mental, implementando mejores hábitos.

Durante el evento, el público asistente participó en activaciones físicas, charlas sobre suplementación, la importancia de ir al fisioterapeuta, así como acudir con un sicólogo, entre otras, para posteriormente disfrutar de bocadillos y productos por parte de los patrocinadores.