Invita Tec de Monterrey a la tercera edición del ‘Torneo de Golf Exatec Blue Open’

Con el propósito de procurar fondos para el Programa Líderes del Mañana, el cual otorga becas del 100 por ciento a jóvenes sinaloenses con excelencia académica y compromiso social para que puedan estudiar su carrera profesional, el Tecnológico de Monterrey Campus Sinaloa invita a participar en la tercera edición del Torneo de Golf Exatec Blue Open.

Este evento con causa, organizado también por la Asociación Exatec Sinaloa, se llevará a cabo el sábado 18 de abril a las 09:00 horas, en el Country Club Culiacán, en donde se espera la participación de más de 138 jugadores.

Richard David Huett, director de la institución, resaltó con emoción la llegada de esta nueva edición de este torneo de golf, un gran evento con causa, y una de las actividades importantes que cada año realiza la institución académica, con el que reafirman su compromiso con sus estudiantes, con Culiacán y con Sinaloa, en brindar una educación de calidad.

“Con este evento buscamos canalizar la generosidad, el compromiso y la visión de los sinaloenses, a favor de un fondo de becas del Programa Líderes del Mañana, y así continuar atrayendo a telentos de Sinaloa a nuestro campus y así seguir formando excelentes ciudadanos, excelentes profesionistas, sembrando en ellos el compromiso de transformar nuestra ciudad, nuestro estado”, subrayó Huett.

Durante el evento, se informó también que este torneo forma parte de la cuarta edición del Tour Nacional Exatec Blue Open, un circuito de golf que recorre 15 sedes en todo el país, incluyendo Ciudad de México, Monterrey, Ciudad Obregón, San Luis Potosí y Chihuahua, en él, los equipos ganadores de cada sede recibirán además del trofeo, un pase directo al Torneo de Campeones, el cual se realizará en Cabo, en Puerto Vallarta, Jalisco.

Ildefonso Meza Beltrán, profesional de golf del Country Club Culiacán, detalló que la competencia se jugará en la modalidad A Go-Go, formato mixto, en equipos de tres jugadores y con una sola categoría al 25 por ciento del handicap.

Premios a los cuatro mejores O’Yes en los pares tres (hoyos 2,9, 15 y 17)

Primer lugar: 10 mil pesos

Segundo lugar: 5 mil pesos

Tercer lugar: 2 mil 500 pesos

Premios al primer Hole in One. En el Hoyo 15 podrán llevarse un automóvil o el valor del vehículo. El registro de los jugadores iniciará a las 07:00 horas, y el juego comenzará a las 09:00 horas.

Los interesados en inscribirse podrán hacerlo en las oficinas del Country Club de Culicán, el costo de inscripción es de 2 mil 500 pesos para los caballeros, 2 mil para las damas, jóvenes de 12 años en adelante es de solo mil pesos, una semana antes del torneo, el costo será de 3 mil pesos para los caballeros, 2 mil 500 damas, y mil para los jóvenes antes mencionados.

El cierre de inscripciones será el 17 de abril a las 19:00 horas. El lugar sólo quedará reservado con el pago completo.