Invita Valdez Baluarte a celebrar sus 50 años, participando en su carrera pedestre

Para celebrar sus 50 años de existencia, la reconocida empresa sinaloense Valdez Baluarte, invita a los corredores profesionales, familias, jóvenes, niños, niñas y mascotas a participar en la Carrera Valdez Baluarte: 50 Años creciendo a tu lado.

Dicho evento, se realizará el día 16 de noviembre a las 07:00 horas, y tomará lugar frente Plaza Fórum, con meta y salida en la calle Dr. Luis G. de la Torre, con distancias de 3, 5 y 10 kilómetros.

Natalia Soto, gerente de mercadotecnia y exhibición de Valdez Baluarte, detalló que esta es la primera vez que realizan un evento como este, una carrera que en su organización lleva una noble causa, apoyar a la Academia Malala, institución a la que la empresa lleva tiempo brindando su ayuda, en pro de niños y niñas, evitando así abandonen sus estudios.

“Que mejor evento que una carrera, hoy más que nunca es lo que necesita Culiacán, por lo que queremos estar apegado al deporte, y Valdez Baluarte siempre ha estado apegado al deporte, con varios años ya, apoyando este giro, no sólo en carreras, también en basquetbol, beisbol, voleybol, entre otros”, dijo.

Janeth Valdez, directora de tesorería de Valdez Baluarte, expresó que como empresa, para ellos es importante celebrar sus 50 años con esta carrera, con el deseo de que sea la primera de muchas carreras, con el deseo de unir a las familias de Culiacán y deportistas.

“Valdez Baluarte es una empresa familiar donde buscamos inculcar los valores, tanto a nuestros empleados, como a nuestros clientes, porque somos una empresa que a lo largo de cinco décadas, hemos trabajado unidos, y seguir creciendo, y esto es una manera de agradecer a todos los años que hemos transcurrido juntos”, resaltó.

La carrera será medida y cronometrada por Atlética Sports, mediante sus chips de monitores. Los organizadores esperan la participación de más de mil corredores, quienes se estarán uniendo para apoyar a una causa como lo es Malala Academia PEP.

El registro de la carrera puede ser realizado a través del portal eventosdeportivos.com.mx/valdez2025, y tendrá un costo de 300 pesos de inscripción para cada categoría, contando con premios en efectivo para los primeros tres lugares de cada categorías tanto, en la rama varonil, como femenil.

Durante la presentación oficial de la carrera, también estuvieron Martha Valdez, directora de recursos humanos de la empresa, Korina Urías, gerente de marketing digital, así como Melesio Angulo, presidente de la Asociación Estatal de Atletismo de Sinaloa, y Jesús Bill Mendoza, director de Protección Civil de Culiacán.