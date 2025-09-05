$!Invita Yameto Café a su viernes de degustación de mariscos

Llegó el viernes, y que mejor manera de empezar a disfrutar del fin de semana, que acudir a la décimo tercera edición de la exquisita degustación de Mariscos que ofrece Yameto Café, en el Paseo del Ángel.

La invitación es venir a relajarse en un ambiente increíble, saboreando un menú especial, preparado para deleitar su paladar, el cual está conformado de la siguiente forma.

Tostada de atún, Taco de fideo seco y camarón, Pozole de mariscos, Ceviche de sierra, Taco de pescado capeado, Copita de ceviche de robalo, Tostada de calamar y callo de almeja, Sushi de camarón y atún.