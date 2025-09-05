$!Invita Yameto Café a su viernes de degustación de mariscos

Llegó el viernes, y que mejor manera de empezar a disfrutar del fin de semana, que acudir a la décimo tercera edición de la exquisita degustación de Mariscos que ofrece Yameto Café, en el Paseo del Ángel.
La invitación es venir a relajarse en un ambiente increíble, saboreando un menú especial, preparado para deleitar su paladar, el cual está conformado de la siguiente forma.
Tostada de atún, Taco de fideo seco y camarón, Pozole de mariscos, Ceviche de sierra, Taco de pescado capeado, Copita de ceviche de robalo, Tostada de calamar y callo de almeja, Sushi de camarón y atún.
El evento se realizará a partir de las 17:00 horas y hasta las 22:00 horas en la sucursal de Ángel Flores #262 Int. 3. No olvide aprovechar la preventa por solo 250 pesos por persona.
Si decide venir el costo será de 300 pesos por persona. Puedes reservar tu lugar fácilmente por WhatsApp enviando un mensaje a los números (667) 602 4720 o (667) 840 1451, o simplemente puede adquirir su entrada directamente en la barra de Café Yameto.