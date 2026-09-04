Invitan a correr con causa en la segunda edición del Medio Maratón Serdi 2026

Grupo Serdi invita al público y corredores a participar en la segunda edición de su Medio Maratón Serdi 2026, evento deportivo y familiar que se realizará el día 20 de septiembre en Culiacán, con tres modalidades, 5K, 10K y 21K, fomentando así la actividad física y el esparcimiento familiar. Diego Castro Blanco, director comercial de Grupo Serdi, compartió una breve semblaza de la marca, la cual cuenta con presencia en Sinaloa, Sonora, Baka California Sur y Norte, además de resaltar que Serdi, se distingue por ser una Empresa Socialmente Responsable, distintivo que ostentan desde hace más de 18 años. “En esta ocasión estamos llevando a cabo esta actividad deportiva, realizando la invitación a todos a que participen en este evento, agradeciendo a todos los patrocinadores su participación, para que este sea una espacio de esparcimiento, ejercicio, dirigido a todos aquellos que disfrutan de correr”, destacó el empresario.

Diego Castro Blanco.

Paola Sáinz, directora del Medio Maratón 2026, destacó que este evento nació desde la necesidad de apoyar al mundo del deporte y del atletismo en Culiacán, buscando ser uno de los mejores eventos posicionados en temas de deporte. ”Conocemos las adversidades que actualmente están expuestas de una situación que no podemos controlar, sin embargo, podemos ser partícipes de fomentar este tipo de eventos para hacer un bienestar en el tema de la sociedad”, señaló. Sáinz detalló que este año el maratón cuenta con una causa, todo lo que se recabe este evento, será destinado directamente a la The Rotary Fundation.

Paola Sáinz.

El maratón comenzará a las 06:00 de la mañana, frente a la Plaza Cuatro Ríos, donde será la salida y llegada de los corredores que participarán en las distancias de 5K, 10K y 21K. Cabe destacar que para cada distancia se contará con categorías varonil y femenil en edades de 16 a 29 años, 30-39, 40-49, 50-59 y 60 y más, todos con premiación a los primeros tres lugares para cada distancia, algunos serán en efectivo, mientras que otros serán premios por parte de los patrocinadores. En distancias de 5, 10 y 21 kilómetros si el corredor es menor de 18 años deberá presentar una carta responsiva firmada por sus tutores al comité de organización. Sáinz explicó también que los costos de inscripción al maratón, tienen un costo de 350 pesos para los de 5K, 450 pesos pesos para los de 10K y 500 pesos para los que correrán en los 21K. Para inscribirse, los interesados pueden ingresar al portal atleticasports.com/eventos.

También se presentó la playera oficial y la medalla.