Invitan a correr por el Botánico, una experiencia deportiva con causa, convivencia e inclusión

La cuota de recuperación es de 350 pesos e incluye playera oficial, número de corredor, medalla conmemorativa y la siembra de un árbol, como símbolo de compromiso con la preservación del entorno natural.

En rueda de prensa se informó que este evento con causa tendrá lugar el domingo 23 de noviembre, a partir de las 07:00 horas con circuitos de 3K, 5K y 10 Kilómetros. Será una carrera que promueva la convivencia y la inclusión.

La Sociedad Botánica y Zoológica de Sinaloa IAP invita a la ciudadanía en general a participar en Corre por el Botánico 2025 , una carrera que busca despertar conciencia y promover la conservación de Jardín Botánico Culiacán, el pulmón verde de la capital sinaloense.

Bárbara Apodaca, directora de Sociedad Botánica y Zoológica de Sinaloa, agradeció a quienes están sumando voluntades en este proyecto donde la comunidad tendrá la oportunidad de disfrutar de Jardín Botánico Culiacán.

“Queremos maximizar ese espacio que reúne a corredores y caminantes, en este evento que esperamos sea el primero de muchos”, destacó.

En esta actividad podrán participar personas de todas las edades, personas con alguna discapacidad y también habrá espacio para mascotas. Se espera la participación de grupos de runners, atletas y ciudadanos comprometidos, que buscan no solo correr por salud, sino sumarse al reto de conservar este espacio emblemático de la ciudad.

Para los grupos de corredores se habilitarán códigos QR con descuentos especiales, con el propósito de incentivar la participación y fortalecer esta causa ambiental.

Al finalizar el recorrido, los asistentes podrán disfrutar de música en vivo, un bazar con marcas locales y actividades culturales, en un ambiente que refleja el espíritu de unidad y compromiso en favor de esta área natural urbana y de las especies que habitan en ella.

Durante la jornada, estarán disponibles mil árboles regionales para adopción, los cuales contribuirán a embellecer diferentes espacios de Culiacán y fortalecer la cultura de reforestación.

Las personas interesadas pueden comunicarse al 667 473 9921, acudir directamente a la taquilla del oasis urbano de Culiacán, o registrarse en línea en botanicoculiacan.org.

En la rueda de prensa también estuvieron presentes, entre otros, Daniela Campos, encargada de la dirección de desarrollo del deporte del ISDE; Jesús Bill Mendoza, director de Protección Civil Municipal; Benjamín González, director de Deporte Adaptado de Culiacán; Melecio Ángulo, presidente de la Federación Estatal de Atletismo; Mario Prado, director de Totalplay Culiacán; y Alondra Ruperto, coordinadora de proyectos comerciales de Sociedad Botánica y Zoológica de Sinaloa IAP.