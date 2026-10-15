Invitan a correr por la educación en la octava carrera de Proeduca

La carrera, que combina la actividad física con una causa social, ofrecerá recorridos de 3, 5 y 10 kilómetros, además de competencias infantiles para participantes de entre 2 y 14 años, en una jornada que busca reunir a familias, deportistas y ciudadanos comprometidos con la educación.

Con el propósito de apoyar la educación de niñas y niños de escuelas públicas, Proeduca Sinaloa I.A.P. anunció la octava edición de la Carrera por la Educación, que se realizará el domingo 22 de noviembre, a partir de las 8:00 horas, en el circuito del Malecón Viejo, en Culiacán.

Proeduca y representantes de los organismos participantes dan detalles de la carrera.

Proeduca y representantes de los organismos participantes dan detalles de la carrera.

Gabriela Espinoza, directora general de Proeduca Sinaloa, destacó que esta actividad se ha convertido en el principal evento de la institución, que durante 23 años ha trabajado para acercar programas educativos gratuitos a escuelas públicas.

“Estamos corriendo por los sueños de miles de niñas y niños que para nosotros como proyecto. llevamos a las escuelas materiales para que tengan un poquito de piso parejo, atender vulnerabilidades, llevar programas a escuelas, en los sectores en los que estamos trabajando”, ”, expresó, al explicar que los recursos y esfuerzos de la organización buscan ampliar las oportunidades de aprendizaje y contribuir a reducir las desigualdades educativas.

Explicó que también trabajan con consejos escolares, con las madres y padres de familia dando talleres gratuitos para mamás y papás en temas de administración y desarrollo personal, así como un programa de apoyo a la infraestructura escolar, llevando mobiliario y con equipamiento a escuelas primarias.

Entre los programas que impulsa Proeduca se encuentra Jugamos a emprender, dirigido a estudiantes de quinto y sexto grado de primaria, mediante el cual se imparten clases de emprendimiento con materiales didácticos gratuitos. Actualmente, la organización lleva este programa a 100 escuelas primarias.

Espinoza señaló que la carrera ha crecido gracias a la participación ciudadana, el voluntariado y el respaldo de empresas e instituciones, cuya colaboración permite ampliar el alcance de los programas educativos.

“Si damos a los demás seguridad en un evento familiar y damos un mensaje de educación y de paz, yo creo que ya estamos poniendo nuestro granito de arena en esta ciudad”, manifestó.

Distancias, inscripciones y premios

Clarissa Guillén, coordinadora de proyectos de Proeduca, informó que el punto de salida estará en el circuito del Malecón Viejo, cerca del Parque Constitución y de la tienda Ley del Río.

Las inscripciones tendrán un costo de 350 pesos para las carreras infantiles, 400 pesos para las distancias de 3 y 5 kilómetros, y 450 pesos para los 10 kilómetros.

El kit de participación incluye número de corredor, playera conmemorativa y medalla al cruzar la meta. Los participantes también podrán acceder a una rifa general de premios y los tres primeros lugares de cada categoría recibirán reconocimientos.

La bolsa de premiación para las distancias de 3, 5 y 10 kilómetros será de 13 mil 500 pesos, entre las tres categorías, de las ramas femenil y varonil. Además, se contemplan premios especiales, el ganador o ganadora de los 10 kilómetros, estancias en el hotel Riu Emerald Bay, en Mazatlán, y cupones de compra en tiendas deportivas.

Habrá premios de empresas y establecimientos participantes. Las carreras infantiles también contarán con regalos para los pequeños competidores. Todos los participantes llevan cupones de descuentos en su kit.

En cuanto a la seguridad de los asistentes, participarán autoridades municipales y estatales, cuerpos de auxilio y representantes del atletismo en un operativo que contempla ambulancias, unidades de apoyo, personal de Protección Civil, así como puntos de hidratación durante el recorrido.

La organización invitó a la ciudadanía a inscribirse con anticipación para participar en la rifa y asegurar su talla de playera.

Las inscripciones y mayores informes están disponibles en el sitio carrera.proeduca.org.mx y en el teléfono o WhatsApp 667 790 9408.