Invitan a decir sí al redondeo en Oxxo en favor de las fundaciones GANAC y CAMA

A partir de este mes y hasta el 31 de marzo, la Junta de Asistencia Privada de Sinaloa invita al público en general a participar en la campaña del redondeo en OXXO, con lo que se beneficiará a las instituciones de Ganac y CAMA (Centro de Atención Médica Altata).

Griselda Rodríguez, representante de OXXO, compartió que cada tres meses esta empresa busca beneficiar a instituciones que requieren de apoyo, agradeciendo esta vez la oportunidad a la JAP Sinaloa, de ser parte de esta campaña, para que sus clientes sepan que todo lo que se recabe en el redondeo estos tres meses, irá de manera íntegra a estas dos instituciones.

”En Oxxo estamos contentos de ser una alianza entre nuestros clientes y las instituciones, por lo que invitamos a toda la ciudadania a que se sume a esta campaña y diga sí al redondeo”, resaltó Griselda Rodríguez.

Asminda Zazueta, directora operativa de GANAC, manifestó su emoción por iniciar esta campaña de manera conjunta con CAMA, una sinergia emotiva, a la que desea el mejor de los éxitos, exhortando de igual forma al público a que se sume a esta iniciativa, donando sus centavos, apoyando el redondeo.

”Creo que el reto mayor está, en que la gente siga confiando en que el redondeo llega a la causa que se promueve y motivar a los cajeros a que promuevan el redondeo entre sus clientes. Nosotros hemos sido una institución que durante varios años hemos sido seleccionado entre los proyectos que tenemos con Oxxo, por lo que agradecemos a esta empresa, no solo por los donativos que nos da de manera directa, sino por todo el esfuerzo que realizan para que sus empleados se sumen a apoyar diferentes causas, quienes a través de este modelo de negocio, pueden ayudar a otros desde sus puntos de venta, lo que nos permite eficientar el tema de la recaudación de fondos, y eso es algo que les reconozco mucho”, resaltó Zazueta.

Jonathan Reyes, representando a CAMA, agradeció mucho a Oxxo por esta iniciativa del redondeo, con la que se ha apoyado a muchas instituciones.

”Para CAMA, esta será la primera vez que participa en esta convocatoria que se lanzó hace algunos meses, y etsamos felices de haber sido escogidos para esta iniciativa. CAMA brinda apoyo de rescate vehivular, contando con herramientas como las llamadas quijadas de la vida, haciendo más fácil el rescate de las personas que tienen un accidente en carretera”, detalló Reyes.

CAMA, será beneficiada en más de 180 tiendas de la zona norte de Culiacán, donde se invitará al redondeo en en favor de esta institución, mientras que para GANAC, serán 187 tiendas Oxxo de la zona sur.

En el evento también estuvieron Patricia Trejo, vicepresidenta del patronato de GANAC y Jorge Julián Chávez, por parte de CAMA, así como Jesús Mario López, secretario ejecutivo de la Junta de Asistencia Privada de Sinaloa, quienes exhortan a la sociedad a brindar su apoyo a este redondeo.