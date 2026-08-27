Invitan a disfrutar de la edición 18 del ‘Cosaltazo Off Road 2026’

El Club Jeepeando Ando, invita a los apasionados del off road a disfrutar de la 18 edición del tradicional Cosaltazo Off Road 2026, evento que se realizará los días 4,5 y 6 de septiembre, un evento totalmente familiar.
Carlos Arroyo, uno de los organizadores del evento, compartió que en esta nueva edición se espera la participación de 350 ruteros, quienes disfrutarán de una ruta leve a media, visitando distintos puntos turísticos, hasta llegar a Cosalá, donde se realizarán otras actividades recreativas y familiares.
”Esta es la décima octava edición del Cosaltazo, hemos tenido mucho éxito, desde que empezamos, lo hicimos entre 10 y 20 autos, ahora hasta el 2024, hemos llegado a reunir en la rura hasta más de 350 unidades, llevando entre 3 y 5 personas por auto, lo que nos dice que el evento ha gustado mucho, lo que permitirá dejar una importante derrama económica de entre 8 y 10 millones de pesos, durante los tres días del evento en este municipio”, detalló Arroyo.
Resaltó que este evento es ante todo familiar, donde todos podrán disfrutar de una ruta recreativa turística, visitando arroyos, cascadas, grutas, poblaciones, dejando esa derrama económica en hoteles, comida, bebidas, gasolina, y todo lo que se pueda necesitar.
“Gracias a Dios estamos de vuelta con este importante evento y con un de las rutas más requeridas por los pilotos de nosotros. Desde que iniciamos, Cosalá ha sido uno de los mejores escenarios, la ruta tiene todo, piedras, lodo, arroyos, grutas, balnearios, y mucho más, por lo que hemos recibido un gran apoyo por parte de la Presidenta Municipal”, dijo.
Arroyo destacó que en todo momento, los ruteros estarán seguros, ya que se contará con el apoyo de cruz roja, policía municipal, guardia nacional, protección civil, para que todo esto sea un evento exitoso y sin contratiempos.
La ruta reunirá a pilotos de Culiacán, Navolato, Los Mochis, Hermosillo, entre otros. Hasta el momento, se han apuntado más de 150 autos, pero esperan se apunten muchos más, hasta llegar a los 350 ruteros.
La salida será el 4 de septiembre a las 11:00 de la mañana y a las 15:00 horas, en la gasolinera que está un costado del restaurante Tomo, por el malecón nuevo.
En el evento, también se contará con la participación artística del grupo norteño Entorno Norte, con una presentación especial que se realizará en la plazuela, volviéndose una fiesta para todo el pueblo.
Marco Santos Quintero, director de turismo del municipio de Cosalá, destacó que aquí se tiene todo para pasarlo muy bien, sobre todo para este tipo de actividades.
“En Cosalá tenemos turismo, cultura, gastronomía, lugares temáticos para su observación, zonas para ver aves en peligro de extinción, aguas termales en San José de las Bocas, pueblo minero más antiguo, cascadas y mucho más, estamos listos para recibirlos” destacó Santos Quintero.
Alejandro Rodríguez Salomón, gerente general de Mazda Culiacán, felicitó a los organizadores del evento, además destacó su emoción de participar como marca en esta conocida ruta, donde promocionarán sus unidades 4x4.
Las inscripciones al evento siguen abiertas, el costo por chofer de unidad es de 800 pesos, incluye un jersey, dos calcomanías oficiales del evento que les permitirá poder ser apoyados ante cualquier detalle que se presente, durante el evento se venderán kits, para los asistentes a costos accesibles.
Para mayor información, o inscripciones, puede comunicarse con Carlos Arroyo, al teléfono 6672 209894.