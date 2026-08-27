Invitan a disfrutar de la edición 18 del ‘Cosaltazo Off Road 2026’

El Club Jeepeando Ando, invita a los apasionados del off road a disfrutar de la 18 edición del tradicional Cosaltazo Off Road 2026, evento que se realizará los días 4,5 y 6 de septiembre, un evento totalmente familiar. Carlos Arroyo, uno de los organizadores del evento, compartió que en esta nueva edición se espera la participación de 350 ruteros, quienes disfrutarán de una ruta leve a media, visitando distintos puntos turísticos, hasta llegar a Cosalá, donde se realizarán otras actividades recreativas y familiares. ”Esta es la décima octava edición del Cosaltazo, hemos tenido mucho éxito, desde que empezamos, lo hicimos entre 10 y 20 autos, ahora hasta el 2024, hemos llegado a reunir en la rura hasta más de 350 unidades, llevando entre 3 y 5 personas por auto, lo que nos dice que el evento ha gustado mucho, lo que permitirá dejar una importante derrama económica de entre 8 y 10 millones de pesos, durante los tres días del evento en este municipio”, detalló Arroyo.

Carlos Arroyo, organizador del evento.

Resaltó que este evento es ante todo familiar, donde todos podrán disfrutar de una ruta recreativa turística, visitando arroyos, cascadas, grutas, poblaciones, dejando esa derrama económica en hoteles, comida, bebidas, gasolina, y todo lo que se pueda necesitar. “Gracias a Dios estamos de vuelta con este importante evento y con un de las rutas más requeridas por los pilotos de nosotros. Desde que iniciamos, Cosalá ha sido uno de los mejores escenarios, la ruta tiene todo, piedras, lodo, arroyos, grutas, balnearios, y mucho más, por lo que hemos recibido un gran apoyo por parte de la Presidenta Municipal”, dijo. Arroyo destacó que en todo momento, los ruteros estarán seguros, ya que se contará con el apoyo de cruz roja, policía municipal, guardia nacional, protección civil, para que todo esto sea un evento exitoso y sin contratiempos.

Marco Santos Quintero, director de turismo del municipio de Cosalá.