Invitan a disfrutar del Festival Gastronómico ‘La Gran Mesa’

Con la participación de más de 10 chefs locales e invitados especiales, se realizará la primera edición del Festival Gastronómico denominado La Gran Mesa, evento que se realizará el próximo 25 de abril en las instalaciones del Jardín Botánico.
Karla de la Herrán, organizadora de este evento, compartió que el objetivo es resaltar lo mejor que tiene Sinaloa, como lo es su gente y su rica gastronomía, mostrar el orgullo de lo que aquí se produce y de todo lo que son los sinaloenses.
“La Gran Mesa es para mostrar lo rico que se come en Culiacán, visibilidad más al gremio restaurantero con la presencia de excelentes chefs y sus propuestas, será un festival para unirnos más y disfrutar de buena comida, por ello queremos invitar a toda la sociedad a que nos acompañe el 25 de abril a partir de las 15:00 horas y hasta las 22:00 horas de la noche”, señaló de la Herrán.
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Maribel Chan, organizadora y participante en este evento, expresó su agradecimiento a todos los chefs participantes por sumarse a este proyecto.
“Creo que la gastronomía de Culiacán tiene mucho que presumir y resaltar, tanto en materia prima, insumos, las manos que están detrás de esas cocinas, hay mucho que presumir de Culiacán, y lo vamos hacer a través de este evento, creo es importante que tanto restaurantes como empresarios ya nos empecemos a ver unidos y fortalecidos, por eso los esperamos a todos en el Jardín Botánico”, resaltó Chan.
Detalló que La Gran Mesa brindará siete horas de evento, en el que la persona que ingrese recibirá in kit de bienvenida, con el que podrá disfrutar de todo lo que ahí se ofrezca por parte de los chefs y sus propuestas gastronómicas y bebidas, recorriendo sus stands.
“El público podrá disfrutar desde productos del mar, puerco, res, postres, hasta una gran variedad de bebidas, coctelería, mezcales, tequilas, cafetería, será una dinámica muy padre, de completa degustación toda incluida, todo en un buen ambiente y con buena música, por lo que esperamos que La Gran Mesa llegue para quedarse y repetirla el próximo año, esperamos la presencia de entre 500 y 700 personas”, resaltó.
El costo de entrada todo incluido por persona será de 1950 pesos en preventa, y el boleto se puede conseguir a través de Whatsapp al 667 137 3732 y en las instalaciones del Restaurante El Caprichito, y se puede pagar en efectivo o transferencias.
Entre los chefs participantes están Luis Osuna, Daniel Soto, Daniel González, Natalia Hernández, Ignacio Osuna, Toshiaki Tsutada, Omar Juárez, Miguel Taniyama, Doña Sabina “La Guerrerense” y Regina Logar, entre otros.