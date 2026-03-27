Invitan a disfrutar del Festival Gastronómico ‘La Gran Mesa’

Con la participación de más de 10 chefs locales e invitados especiales, se realizará la primera edición del Festival Gastronómico denominado La Gran Mesa, evento que se realizará el próximo 25 de abril en las instalaciones del Jardín Botánico.

Karla de la Herrán, organizadora de este evento, compartió que el objetivo es resaltar lo mejor que tiene Sinaloa, como lo es su gente y su rica gastronomía, mostrar el orgullo de lo que aquí se produce y de todo lo que son los sinaloenses.

“La Gran Mesa es para mostrar lo rico que se come en Culiacán, visibilidad más al gremio restaurantero con la presencia de excelentes chefs y sus propuestas, será un festival para unirnos más y disfrutar de buena comida, por ello queremos invitar a toda la sociedad a que nos acompañe el 25 de abril a partir de las 15:00 horas y hasta las 22:00 horas de la noche”, señaló de la Herrán.