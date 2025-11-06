Invitan a jugar en el Tercer Torneo Anual de Pádel con causa

Para todos aquellos que disfrutan del Pádel, el Banco de Alimentos de Culiacán, invita a participar en su Tercer Torneo Anual de Pádel “Padelante contra el hambre”, a beneficio de esta noble institución, en un evento que une a la solidaridad, deporte, y al compromiso social en una misma causa, llevar alimento a quien lo necesita.
Daniel Tapia Sánchez, director de Banco de Alimentos de Culiacán, compartió que este torneo, comenzará para su categoría varonil los días 11 al 19 de enero de 2026, el cual tendrá varias categorías, con la posibilidad de ganarse un auto, a través del Padel Shot Out, mientras que para la categoría femenil, será a partir del 20 y hasta el 26 de enero.
”Esta es la primera vez en el Pádel, a nivel mundial, que el jugador tendrá la oportunidad de ganarse un auto, esto nunca se había hecho, somos afortunadamente los pioneros en todo el mundo, en lanzar este proyecto, y podrá llevárselo aquel que haga un Padel Shot Out, esto gracias a Grupo del Rincón”, destacó Tapia Sánchez
Subrayó, que este torneo tendrá la particularidad de beneficiar al jugador, dándole más de lo que entrega con su participación y apoyo. “Queremos que se divierta, que reciba muchos beneficios”, dijo.
Tapia Sánchez agregó que, previo al torneo, se realizará una fiesta rompe hielo el 8 de enero, desde las 17:00 horas en Nativa Jardín Residencia, uno de sus principales patrocinadores, donde se realizará además la entrega de los kilts, y se realizarán juegos de da categoría, Padel Shot Out, bebidas y alimentos de cortesía.
Ademas, que los días 11, 12, 13, 14 y 15 de enero, serán los juegos fase de grupos. El día 16 los octavos de final, el 17 los cuartos de final, el 18 la semifinal y el 19 de enero la gran final.
El torneo contará con un máximo de 30 parejas por categoría, entre ellas las siguientes.
-2da: Edad libre
-3ra A: 35 años y más
-3ra B: 34 años y menores
-4ta A: 40 años y mayores
-4ta B: 39 años y menores
-5ta A: 40 años y mayores
-5ta B: 39 años y menores
-6Ta/Principiantes: Edad libre
(Las parejas de categoría A, pueden elegir jugar en la categoría A o en la categoría B)
Inscripción
Puede realizar su pago vía transferencia a Banco de Alimentos de Culiacán PEP, en la cuenta de BanBajio: 471430860201, Clabe: 030730900043802951. La convocatoria cierra el 20 de diciembre y la inscripción tiene un precio de mil 250 pesos.
La inscripción incluye lo siguiente cuatro juegos asegurados, acceso al torneo las chance, acceso a rifas y Padel Shot Out, cortesías de comida y bebidas, un bote de pelotas y una playera personalizada.
Los premios serán canjeables en tienda de pádel, donde podrá elegir cualquier producto, desde palas, hasta mochilas, tenis y mucho más, otorgando al primer lugar la cantidad de 13 mil pesos, 6 mil pesos al segundo lugar, y 3 mil pesos al tercer lugar. Cabe destacar que el torneo será avalado por el Comité de Pádel de Culiacán.
Durante el evento se contó con la presencia de Brian Alarcón, por parte de Nissan Aeropuerto, Rafael Gómez, de Nativa Residencial, Gamaliel Loya y Heberto Lafarga de Arrepádel, así como de Rómulo Félix, del Comité de Pádel Culiacán.