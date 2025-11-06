Invitan a jugar en el Tercer Torneo Anual de Pádel con causa

Para todos aquellos que disfrutan del Pádel, el Banco de Alimentos de Culiacán, invita a participar en su Tercer Torneo Anual de Pádel “Padelante contra el hambre”, a beneficio de esta noble institución, en un evento que une a la solidaridad, deporte, y al compromiso social en una misma causa, llevar alimento a quien lo necesita. Daniel Tapia Sánchez, director de Banco de Alimentos de Culiacán, compartió que este torneo, comenzará para su categoría varonil los días 11 al 19 de enero de 2026, el cual tendrá varias categorías, con la posibilidad de ganarse un auto, a través del Padel Shot Out, mientras que para la categoría femenil, será a partir del 20 y hasta el 26 de enero.

Daniel Tapia Sánchez, comparte los detalles del torneo.

”Esta es la primera vez en el Pádel, a nivel mundial, que el jugador tendrá la oportunidad de ganarse un auto, esto nunca se había hecho, somos afortunadamente los pioneros en todo el mundo, en lanzar este proyecto, y podrá llevárselo aquel que haga un Padel Shot Out, esto gracias a Grupo del Rincón”, destacó Tapia Sánchez Subrayó, que este torneo tendrá la particularidad de beneficiar al jugador, dándole más de lo que entrega con su participación y apoyo. “Queremos que se divierta, que reciba muchos beneficios”, dijo. Tapia Sánchez agregó que, previo al torneo, se realizará una fiesta rompe hielo el 8 de enero, desde las 17:00 horas en Nativa Jardín Residencia, uno de sus principales patrocinadores, donde se realizará además la entrega de los kilts, y se realizarán juegos de da categoría, Padel Shot Out, bebidas y alimentos de cortesía.

Patrocinadores también estuvieron presentes en la rueda de prensa.