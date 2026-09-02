Invitan a la primera edición de ‘Rodando con Apac’

En octubre se celebra el Día de la Parálisis Cerebral, y con el objetivo de crear una sociedad más incluyente, y visivilizar a las personas que sufren de parálisis cerebral, y reconocer también sus capacidades, promover sus derechos y generar espacios donde puedan participar plenamente, le fundación Apac AC. invita a participar en la primera edición del evento Rodando con APAC.
Dicho evento se realizará el domingo 4 de octubre a las 07:00 de la mañana, en el Parque Culiacán 87, un evento donde habrá competencias, rifas, talleres, una kermés y mucho más para toda la familia, con actividades que los reúna en pro de una causa que necesita de todos.
Alejandro Álvarez Inzunza, presidente del patronato de Apac A.C, compartió que este evento es para toda la familia, por ello la invitación a es disfrutar de un buen momento, en un lugar seguro y controlado.
”Queremos que todos se diviertan, Rodando con Apac es un evento que nos ayudará a fomentar la inclusión, creemos será una gran oportunidad para todos, gracias por sumarse a esta causa, con ello podemos dar mayor esperanza a más personas y niños con parálisis cerebral, autismo, síndrome de down, entre otros trastornos”, señaló Álvarez Inzunza.
Obdulia Luke Camargo, directora de Apac Culiacán, señaló que el 6 de octubre se conmemora el Día de la Parálisis Cerebral, una fecha que invita a reflexionar, pero sobre todo a actuar para derribar barreras y construir una sociedad verdaderamente inclusive.
”En Apac tenemos casi 40 años trabajando diariamente para que cada niño, joven y adulto reciba la atención que merece, pero es un camino que no podemos recorrer solos, por eso hoy nos llena de orgullo presentarles este evento, que une al deporte, convivencia familiar y la solidaridad, diseñado para que todos podamos participar, con una sola regla, se vale todo lo que tenga ruedas, pero no motor ”, destacó Luke Camargo.
El evento cuenta con tres categorías, Bicicletas, Sillas de Ruedas y libre, en esta última entre patines, patinetas, triciclos, todas con distintas distancias y premiaciones. Cabe destacar que todo lo que se recabe en este evento será asignado para brindar terapias a todos sus beneficiarios, mejorando su calidad de vida.
Los interesados en participar en este evento, pueden acudir directamente a las oficinas de Apac Culiacán, o a través del portal cronohub.com
También estuvieron, Benjamín González, del Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Física, Yesenia Zamudio, directora del Parque Culiacán 87, Hugo Hernández, representante del DIF Bienestar Culiacán, Saúl Meza, representante del Instituto Sinaloense de la Juventud, Brenda Valeria Núñez, procuradora de fondos de Apac Culiacán, y María de Jesús Angulo, representante de beneficiarios de Apac Culiacán.