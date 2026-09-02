Invitan a la primera edición de ‘Rodando con Apac’

En octubre se celebra el Día de la Parálisis Cerebral, y con el objetivo de crear una sociedad más incluyente, y visivilizar a las personas que sufren de parálisis cerebral, y reconocer también sus capacidades, promover sus derechos y generar espacios donde puedan participar plenamente, le fundación Apac AC. invita a participar en la primera edición del evento Rodando con APAC. Dicho evento se realizará el domingo 4 de octubre a las 07:00 de la mañana, en el Parque Culiacán 87, un evento donde habrá competencias, rifas, talleres, una kermés y mucho más para toda la familia, con actividades que los reúna en pro de una causa que necesita de todos. Alejandro Álvarez Inzunza, presidente del patronato de Apac A.C, compartió que este evento es para toda la familia, por ello la invitación a es disfrutar de un buen momento, en un lugar seguro y controlado.

Alejandro Álvarez Inzunza.

”Queremos que todos se diviertan, Rodando con Apac es un evento que nos ayudará a fomentar la inclusión, creemos será una gran oportunidad para todos, gracias por sumarse a esta causa, con ello podemos dar mayor esperanza a más personas y niños con parálisis cerebral, autismo, síndrome de down, entre otros trastornos”, señaló Álvarez Inzunza. Obdulia Luke Camargo, directora de Apac Culiacán, señaló que el 6 de octubre se conmemora el Día de la Parálisis Cerebral, una fecha que invita a reflexionar, pero sobre todo a actuar para derribar barreras y construir una sociedad verdaderamente inclusive. ”En Apac tenemos casi 40 años trabajando diariamente para que cada niño, joven y adulto reciba la atención que merece, pero es un camino que no podemos recorrer solos, por eso hoy nos llena de orgullo presentarles este evento, que une al deporte, convivencia familiar y la solidaridad, diseñado para que todos podamos participar, con una sola regla, se vale todo lo que tenga ruedas, pero no motor ”, destacó Luke Camargo.

Obdulia Luke.