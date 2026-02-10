Invitan a la tradicional carrera Ganac-Tec 2026

Bajo el lema “Correr por ellos lo cambia todo”, se llevará a cabo la carrera Ganac -Tec 2026, el 1 de marzo a partir de las 8:00 horas, en la Isla de Orabá.

Será una carrera de 5 kilómetros, que partirá de la Isla de Orabá al Zoológico de Culiacán y de regreso a la meta. El kit de participación tiene un costo de 350 pesos que incluye la playera dryfit, medalla y número de corredor, y están a la venta en las Oficinas de Ganac.

Óscar Blanco, presidente de Ganac, recordó que hace 30 años, cuando iban iniciando, el hospital no tenía absolutamente nada de recursos, los doctores, enfermeras, trabajo social juntaban lo que podían de dinero para comprar medicamentos y el compromiso inicial de Ganac fue comprar medicinas que no había en el hospital.

“Obviamente las instalaciones no había un área oncológica como la que hay actualmente, y practicando con Rosa María Félix, se vio la idea de hacer una carrera... En aquella época el Tec donaba una beca... y el primer recurso se consiguió fue de 60 mil pesos, pero fue el inicio, pero no desistimos y ahora vamos por 8 millones y medio”.

La tradicional carrera se lleva a cabo siempre el primer domingo de marzo, que es el Día Internacional de la Familia, para crear un ambiente familiar y calculan una participación de alrededor de 3 mil 500 personas.