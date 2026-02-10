Invitan a la tradicional carrera Ganac-Tec 2026

Bajo el lema “Correr por ellos lo cambia todo”, se llevará a cabo la carrera Ganac -Tec 2026, el 1 de marzo a partir de las 8:00 horas, en la Isla de Orabá.
Será una carrera de 5 kilómetros, que partirá de la Isla de Orabá al Zoológico de Culiacán y de regreso a la meta. El kit de participación tiene un costo de 350 pesos que incluye la playera dryfit, medalla y número de corredor, y están a la venta en las Oficinas de Ganac.
Óscar Blanco, presidente de Ganac, recordó que hace 30 años, cuando iban iniciando, el hospital no tenía absolutamente nada de recursos, los doctores, enfermeras, trabajo social juntaban lo que podían de dinero para comprar medicamentos y el compromiso inicial de Ganac fue comprar medicinas que no había en el hospital.
“Obviamente las instalaciones no había un área oncológica como la que hay actualmente, y practicando con Rosa María Félix, se vio la idea de hacer una carrera... En aquella época el Tec donaba una beca... y el primer recurso se consiguió fue de 60 mil pesos, pero fue el inicio, pero no desistimos y ahora vamos por 8 millones y medio”.
La tradicional carrera se lleva a cabo siempre el primer domingo de marzo, que es el Día Internacional de la Familia, para crear un ambiente familiar y calculan una participación de alrededor de 3 mil 500 personas.
“Es super participativo y es nuestro principal, vamos a decir, nuestro pilar de recaudación a nivel nacional. Esto lo hemos podido recaudar generalmente en Culiacán, lo hacemos en Guasave desde hace 12 años, y este año iniciamos en Los Mochis”, dijo.
“Entonces invitar a la comunidad que estamos listos para esta carrera del 1 de marzo, y recordarles que los recursos que nos donan los patrocinadores y los participantes son importantísimos, con ellos se compra los medicamentos que no tienen el hospital, se paga el transporte, todo lo relacionado con el cáncer”.
Destacó el crecimiento que ha habido en el tratamiento de los niños ahora que se cuenta con un área para dar seguimiento a los niños desde que ingresan, y mencionó que el 75 por ciento de los niños que llegan salen adelante.
“Y otro dato muy bueno es que tenemos menos incidencia de niños, eso es una realidad, será porque se usan menos insecticidas, menos herbicidas, menos productos químicos y eso es muy buena noticia”.
Richard Huett, director del Tec de Monterrey campus Sinaloa, comentó que están muy contentos de festejar estos 30 años y agradeció al equipo de Ganac que a través de los años ha participado.
Señaló que como institución buscan transformar la vida de las personas y sus comunidades a través de la educación, y que con esta carrera impulsan la energía de los jóvenes y los docentes, a quienes invitó a participar.
La señora Isabel, mamá de Dylan Mateo, compartió su testimonio en cuanto al apoyo de Ganac desde que su hijo fue diagnosticado en 2022 hasta que tocó las campanas en septiembre de 2025, en cuanto a tratamiento, comida, traslado y lo emocional.
La doctora Leticia Pérez, corredora y senderista, compartió también su testimonio de cómo ha motivado su vida el apoyar a Ganac en esta carrera, e invitó a los corredores a inscribirse.
La carrera es de 5 kilómetros, y pueden participar todos, corredores profesionales, adultos, niños y jóvenes, y hasta mascotas, pueden correr, caminar o trotar, usar patines, carreola o bicicleta, la salida y meta será frente a la Isla de Oraba.
Al final de la carrera, las familias podrán disfrutar de una kermés. Los participantes participan en la rifa de un auto Nissan March del año.
Carrera
Domingo 1 de marzo, inscripción 350 pesos, incluye playera, medalla y número de corredor. A la venta en las oficinas de Ganac, y a través de WhatsApp: 667 713 9116.