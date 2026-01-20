Invitan a participar en el primer ‘Global Game JAM 2026’ en Sinaloa

Demon Trail en conjunto con el Instituto de Emprendimiento Eugenio Garza Lagüera del Tecnológico de Monterrey, y organismos dedicados a la promocion del emprendimiento, la innovación y la industria creativa, invitan a participar en la primera edición en Sinaloa del Global Game Jam 2026, que se realizará de manera gratuita del 26 al 30 de enero. Richard David Huett, director del Tec de Monterrey Campus Sinaloa, detalló que este evento va dirigido a estudiantes, desarrolladores y entusiastas de la tecnología, donde los asistentes podrán desarrollar su propio videojuego, adquirir habilidades digitales y conectar con el ecosistema tecnológico y emprendedor.

Richard David Huett, director del Te de Monterrey Campus Sinaloa.

”Este evento nació en 2008 en California, con el objetivo de atraer el talento joven a programar en este formato de 48 horas de trabajo, donde no sólo van a programar, sino a fomentar la colaboración entre programadores, y así fomentar la innovación, la creatividad. Para mí como director del campus en Sinaloa, esto es dar un ejemplo de las cosas buenas que están pasando aquí, gracias a este talento, sabemos que han sido meses difíciles, pero tenemos muchos proyectos, y este evento es un ejemplo de cómo el Te de Monterrey quiere asociarse con otros actores y así seguir haciendo cosas buenas”, detalló Huett. Reconoció también la importancia de los gamers, y la programación en la actualidad de esta industria, la cual va muy alineada con las aspiraciones del tecnológico, en abrir su carrera en Ingeniería y Tecnologías Computacionales, por lo que con este evento se pretende atraer ese talento al campus.

Luis Buelna, cofundador de Demon Trail.

Huett detalló, que al ser un evento global donde Sinaloa se suma como una sede más, se tiene confirmado la participación de más de 97 países, 25 sedes en México, 37 mil participantes, por lo que se espera la creación de entre 12 y 13 mil videojuegos durante los cuatro días del evento. Cabe señalar que en Global Game Jam 2026, también participan aliados estratégicos del ecosistema emprendedor y tecnológico, entre ellos Sonar, CANIETI, Happy Thing, XR Bussiness Solutions, CANACO, Los Privilegios de ser Patrón, La Criptoplebada y Kokonut Games, brindando al público asistente durante los cuatro días del evento, talleres, charlas, conferencias, y un showroom de proyectos al finalizar el evento. Durante el evento, los participantes vivirán una experiencia intensiva de aprendizaje práctico que integra programación, diseño de videjuegos, narrativa digital, emprendimiento, inteligencia artificial y tecnologías emergentes, fomentando el trabajo colaborativo y el desarrollo de proyectos con potencial comercial, educativo y social. Luis Buelna, organizador e cofundador de Demon Trail, subrayó que Global Game Jam, busca consolidar un ecosistema regional de videojuegos y tecnología, posesionando al Te de Monterrey como un referente en la formación de talento digital. “Para participar no se requiere de tener conocimientos de programación, ya que lo queremos es brindar una experiencia de aprender y crear juntos, no es una competencia, pero sí se busca fomentar que el talento se fortalezca en diferentes disciplinas, por lo que cualquier persona interesada en el desarrollo de videjuegos es apta para participar”, dijo Eduardo Cháidez, también cofundador de Demon Trail. La inauguración o kickoof oficial del evento se hará el 26 de enero a las 16:00 horas en el cuarto piso del Edificio PEIS, y el registro gratuito para acudir al evento, puede hacerse a través del portal ggj.demontrail.com, la capacidad por taller es para 50 personas.

El evento se realizará en el Cuarto Piso del PEIS.