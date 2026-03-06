Gente
Invitan a sanar la historia personal en conversatorio emocional

La psicoterapeuta Shulamit Graber y la escritora Rayo Guzmán comparten reflexiones sobre el poder de transformar las creencias heredadas durante el encuentro ‘Legado emocional: Recupera el poder de tu historia personal’, a beneficio de Fundación MAPA Renacer.
Marisela González |
06/03/2026 15:07
La sanación emocional comienza con una decisión personal y con el compromiso de transformar la propia historia, coincidieron especialistas durante el conversatorio “Legado emocional: Recupera el poder de tu historia personal”, que se celebró a beneficio de Fundación MAPA Renacer.

El encuentro reunió a la psicoterapeuta Shulamit Graber y a la escritora Rayo Guzmán, quienes ofrecieron dos conferencias y un conversatorio enfocados en el autoconocimiento, la reflexión y la sanación emocional.

El propósito del evento, además de recaudar fondos para la fundación, fue generar un espacio para analizar cómo los patrones y creencias heredadas pueden influir en la vida emocional de las personas y convertirse en origen de problemáticas como la violencia o diversos padecimientos emocionales.

Rayo Guzmán abrió el programa con la conferencia “Raíces y Alas”, en la que destacó la escritura como una herramienta para sanar y resignificar experiencias personales.

La expositora propuso la escritura consciente como un recurso para reconocer y procesar emociones.

Posteriormente, Shulamit Graber presentó la charla “La herencia invisible: rompiendo creencias y mitos familiares”, donde explicó cómo los patrones emocionales pueden transmitirse por generaciones.

Durante su intervención compartió parte de su historia familiar marcada por la violencia, lo que la llevó a iniciar un proceso terapéutico para sanar y transformar su propia narrativa.

“Sanar es una responsabilidad individual y si yo pude, ustedes también lo podrán hacer”, expresó ante los asistentes.

Actualmente, Graber se especializa en terapias para acompañar a víctimas de violencia, secuestro y violación, experiencias que también han marcado su vida, pues hace 17 años fue secuestrada por error.

Reconocen a Noroeste

Durante el encuentro, los organizadores hicieron la entrega de un reconocimiento a Noroeste, por su labor informativa y su apoyo en la difusión de iniciativas sociales y eventos que promueven el bienestar emocional y el desarrollo comunitario.

  • $!La escritora Rayo Guzmán impartió la conferencia “Raíces y Alas”, en la que habló sobre la escritura como herramienta de sanación.
    La escritora Rayo Guzmán impartió la conferencia “Raíces y Alas”, en la que habló sobre la escritura como herramienta de sanación. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!La psicoterapeuta Shulamit Graber compartió su experiencia personal durante la charla “La herencia invisible: rompiendo creencias y mitos familiares”.
    La psicoterapeuta Shulamit Graber compartió su experiencia personal durante la charla “La herencia invisible: rompiendo creencias y mitos familiares”. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Viviana González, Malika Alanís, Marielena González y Coyo Alduenda.
    Viviana González, Malika Alanís, Marielena González y Coyo Alduenda. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Guillermina García, Elva Aguirre, Leticia Ferreira y Elizabeth Peraza.
  • $!Alejandra Contreras y Pily Osuna.
  • $!Ana Elisa Urrea de Osuna y Ana María Urrea de Valadés.
  • $!Rosa Ferrá, Martha Lorda y Ruth Lizárraga.
  • $!Cristina Lopezpuerta, Mariaelena González, María José Lopezpuerta y Coyo Alduenda.
  • $!Patrocinadores del evento recibieron un reconocimiento por su apoyo a la realización del encuentro a beneficio de Fundación MAPA Renacer.
  • $!Silia Armienta y Yolanda Armienta.
  • $!Fernanda Ornelas y Cristina González.
  • $!Karla Reyes y Susana Cagiga.
  • $!Sonia Jumilla y Ana Rosa Tirado.
  • $!Jenny Espinosa, Margarita Carrillo y Yanina Carrillo.
  • $!Montserrat Zamudio, Jaqueline Collard y Vicky Granados.
  • $!Margarita Correa y Lucero Macías.
  • $!Integrantes del Colegio de Psicólogos de Mazatlán asistieron al encuentro de reflexión emocional realizado a beneficio de Fundación MAPA Renacer.
