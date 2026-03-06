Invitan a sanar la historia personal en conversatorio emocional

La sanación emocional comienza con una decisión personal y con el compromiso de transformar la propia historia, coincidieron especialistas durante el conversatorio “Legado emocional: Recupera el poder de tu historia personal”, que se celebró a beneficio de Fundación MAPA Renacer.

El encuentro reunió a la psicoterapeuta Shulamit Graber y a la escritora Rayo Guzmán, quienes ofrecieron dos conferencias y un conversatorio enfocados en el autoconocimiento, la reflexión y la sanación emocional.

El propósito del evento, además de recaudar fondos para la fundación, fue generar un espacio para analizar cómo los patrones y creencias heredadas pueden influir en la vida emocional de las personas y convertirse en origen de problemáticas como la violencia o diversos padecimientos emocionales.

Rayo Guzmán abrió el programa con la conferencia “Raíces y Alas”, en la que destacó la escritura como una herramienta para sanar y resignificar experiencias personales.

La expositora propuso la escritura consciente como un recurso para reconocer y procesar emociones.

Posteriormente, Shulamit Graber presentó la charla “La herencia invisible: rompiendo creencias y mitos familiares”, donde explicó cómo los patrones emocionales pueden transmitirse por generaciones.

Durante su intervención compartió parte de su historia familiar marcada por la violencia, lo que la llevó a iniciar un proceso terapéutico para sanar y transformar su propia narrativa.

“Sanar es una responsabilidad individual y si yo pude, ustedes también lo podrán hacer”, expresó ante los asistentes.

Actualmente, Graber se especializa en terapias para acompañar a víctimas de violencia, secuestro y violación, experiencias que también han marcado su vida, pues hace 17 años fue secuestrada por error.

Reconocen a Noroeste

Durante el encuentro, los organizadores hicieron la entrega de un reconocimiento a Noroeste, por su labor informativa y su apoyo en la difusión de iniciativas sociales y eventos que promueven el bienestar emocional y el desarrollo comunitario.