Invitan restaurantes a disfrutar del Tour de ‘El Arte de la Nogada’

Con el objetivo de que el público disfrute de una experiencia gastronómica de gran nivel, del 19 de agosto al 30 de septiembre restaurantes de Culiacán se han unido para invitar a la primera edición de El Arte de la Nogada: Un Tour entre Cocinas. Esto con el objetivo de celebrar la riqueza de la gastronomía local, rindiendo homenaje a los sabores más representativos de México, como lo es el chile en nogada. En esta ocasión, se han reunido seis chefs de los restaurantes Humaya, Caprichito Bello, Cayenna, Villa Unión, El Bronco y Mochomos. Entre los participantes están los chefs Lizbeth Flores, de Humaya Restaurante, Elizabeth Félix de Cayenna Cocina del Mundo, Héctor Elías, de Restaurante Mochomos, Hugo Leyva, de El Bronco, Mayra Gil del Villa Unión Brasa y Masa y Daniel Soto y Maribel Chan, del Caprichito Bello.

Cada restaurante estará presentando su propia versión de este platillo típico.

Lizbeth Flores destacó que este evento es una colaboración entre las distintas cocinas, desde las cuales, estarán ofreciendo su propia versión de este platillo típico mexicano, que año tras año genera mucho contenido a nivel nacional, por lo que Culiacán no se quiso quedar atrás, pero será, dándole ese toque sinaloense que lo caracteriza. Del 19 de agosto al 30 de septiembre, el público podrá realizar el tour por los seis restaurantes para probar este rico platillo en sus propias versiones, donde además estarán participando en una dinámica para ganar un premio especial.

La Chef Elizabeth Félix, de Cayenna, ofrecerá un chile en nogada, relleno de rabo de res, papada de cerdo y panceta, fusionado también con otros sabores cítricos.

“Con este evento estamos creando unión entre el gremio, además de que estaremos apapachando a nuestros clientes, con un platillo inspirado en un clásico, conservando así nuestras tradiciones”, resaltó la chef.

Mayra Gil, del Villa Unión Brasa y Masa, ofrecerá un omelette relleno de carne de res y puerco, frutos secos, con un toque de licor de jerez, y la salsa tradicional.

El chef Daniel Soto compartió que lo que se desea con este tour, es ofrecer sus propias propuestas, una serán tradicionales, otras más innovadoras, pero al final, una propuesta que los acerque a sus raíces y poner en alto a Sinaloa.

Daniel Soto y Maribel Chan, de El Caprichito Bello, ofrecerán dos opciones, un omelette relleno de carnes mixtas, con pera durazno, platano macho frito, y el segundo, un suflé de nogada compuesto de tamales y más.

La dinámica La dinámica explicó Lizbeth, consiste en que el cliente al visitar el restaurante y pida este platillo, recibirá un pasaporte, el cual tendrá que llenar visitando cada uno de los seis restaurantes para robar la versión de su platillo, ahí le colocarán un sello; una vez que haya completado la ruta, entregará el pasaporte al gerente del restaurante, quien tomará sus datos, y una foto como evidencia de que recorrió toda la ruta.

Kathya Germán y Hugo Leyva, de El Bronco, ofrecerán un chile en nogada relleno de cabrería, algo que sin duda los caracteriza mucho, así como una bebida especial.

Los primeros 10 clientes que hayan cumplido la dinámica, serán elegidos para disfrutar de una cena junto a los chefs, en un lugar especial.