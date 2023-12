Su profesionalismo, alegría y carisma son las palabras que describen a Irene Guadalupe Rojas Alcaraz, candidata a Reina del Carnaval de Mazatlán 2024, “Eclipse Barroco”.

La joven Ingeniero Industrial en calidad y productividad, a sus 23 años quiere ser una reina diferente que se distinga por dar algo más a la tierra que la vio nacer. Su motivación principal es portar la corona y llevar un mensaje de profesionalismo y belleza.

“Yo tengo una pequeña historia, hubo mucho tiempo que mi familia y yo no asistíamos al Carnaval, porque mis padres eran creyentes de otras cosas, pero yo siempre lo seguía por la televisión; en el 2020 se me dio la oportunidad de ganar un pequeño certamen con Berni Camacho y él me subió a un carro alegórico, hasta arriba, me sentí la más soñada, todo mundo te saludo, no te conocen realmente, pero contagias la alegría que tienes allá arriba en el carro, esa es una experiencia increíble, y dije sí, sí quiero hacerlo, pero primero quise terminar mi carrera, porque yo me pagué mis estudios, yo me independice y ahora que ya me siento preparada y lista en todos los aspectos, emocional, física, y de manera profesional, me dije ya es el momento, y siempre lo decrete, siempre les decía 2023, y pues todo se me acomodó”, explica.