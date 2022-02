$!Ivanna, una bailarina que reinará a las artes en Mazatlán

“Fue una coincidencia muy grata ser elegida como Reina de los Juegos Florales, mis maestros de danza están emocionados, me han felicitado mucho, y es que para mí como bailarina también es una emoción ser la Reina de la cultura, de las artes. Y poder promover lo que hace aquí, en cuanto a arte, es muy importante”, destacó Ivanna Matamoros en entrevista para Noroeste.

La corona de los Juegos Florales ya tiene dueña, Ivanna será coronada este viernes 25 de febrero en el Estadio Teodoro Mariscal. Y desde ese momento pasará a ser parte de la historia de este puerto, historia que estará marcada por la pandemia por coronavirus pero que no apaga la ilusión de la joven bailarina.

La noche del triunfo

El sábado 12 de febrero Ivanna se convirtió en una soberana, sobre el escenario del Teatro Ángela Peralta venció a ocho de sus contrincantes y se quedó con una corona, ella la recuerda como una noche especial en la que los nervios por primera vez no se hicieron presentes, sino que la seguridad se apoderó de ella y desde su primera intervención salió a ganar.

“Fue muy raro, porque cuando hacía cualquier presentación de danza en el teatro me daban nervios, o sea, siempre antes de salir me daba pánico escénico y esa noche no, era como adrenalina como ganas de salir, mucha energía”, confesó.

Destacó que la etapa del certamen a la que más le tenía miedo era la de “criterio”, donde ella y sus compañeras tenían que contestar una pregunta de cultura general o sobre el Carnaval, y gracias a que fue la primera ronda se pudo liberar de esa presión y salir a conquistar al jurado.

Ivanna se sentía segura de su trabajo y preparación, sin embargo, estaba consciente de que “había muchas niñas con posibilidades” y que al menor error podía perder la tan anhelada corona. Recordó que los resultados le cayeron de sorpresa, pues aunque el público tiene la oportunidad de ir contando los votos, ya que estos son dados a la vista de todos, ellas se encuentran “encerradas en un camerino en el tercer piso” y no saben nada de lo que pasa afuera, además no tienen celulares a la mano para que su familia o porras les estén avisando del proceso.