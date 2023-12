“Lo que me motivó a participar como candidata fue el ser parte de la historia del Carnaval, ya anteriormente había participado por medio del arte dancístico, y entonces me dije, yo quiero vivir la experiencia de otra manera, quiero ser una de sus candidatas, una de sus reinas, o princesas, sentir esa admiración de la gente como la soberana, vivirlo de esa manera, sentir todo la alegría de la gente y transmitirla, pero mi mayor motivación es pertenecer a la historia del Carnaval”, comenta.

El Carnaval lo definió como una mezcla de tradición y cultura.

“Carnaval abarca muchísimas cosas, es hablar de alegría, de fiesta, de emoción, pero también es hablar de historia, tradiciones, cultura, ya que Carnaval tiene muchos eventos culturales, históricos, una de sus reinas representa la cultura, que es la de los Juegos Florales. Para mi representa (Carnaval) todo eso una mezcla de alegría, pero al mismo tiempo nos informa, nos motiva a que vivamos también la historia y las tradiciones de nuestro puerto”.

De momento comentó que están tomando clases de oratoria y pasarela, para mostrar lo mejor de sí durante su campaña.

La hija de Carmen Jasaret Díaz y Omar Álvarez asegura que siempre ha estado al pendiente de la fiesta y de todas sus actividades.

“De ser electa me gustaría ser una representante digna, ser recordada como una reina alegre, simpática, que me vean y digan ella vivió con alegría y emoción la fiesta, pero también quiero inspirar a las personas en su historia, en su cultura, que digan que sí sabía; y algo personal me gustaría dejarles a las mujeres que sí se puede hacer muchas cosas al mismo tiempo, ser una reina de belleza, en este caso del Carnaval, ser mujer emprendedora, ama de casa, dejar ese mensaje de empoderamiento, que todo lo que se propongan lo pueden lograr”, dice.

Entre sus cualidades comentó que se considera una joven responsable y comprometida, y que le gusta que las cosas que se propone cumplirlas y obtener lo mejor de cada experiencia.

Jasaret se dijo admiradora de las reinas del Carnaval Brianda Lizárraga y Estrellas Palacios, dos representantes que le dejaron huella en su mente.

“Me motivaron dos reinas a participar una fue Brianda Lizárraga por su alegría y simpatía, porque la gente la veía y siempre saludando con ese entusiasmo transmitiendo a los mazatlecos y a todos los que nos visitan toda la alegría del Carnaval, toda la felicidad, toda la magia”.

“Y a Estrella Palacios, porque es una mujer igual, carismática, muy humilde y que hoy en dia es jefa de la Secretaría de Turismo, y siento que ella a través de su nombre, como Reina del Carnaval, que ya fue hace ya algunos años, puede transmitir el empoderamiento hacía la mujer, porque hoy es jefa de un sector que antes era de puros hombres, entonces, siento que transmite ese empoderamiento, ese compromiso de que se pueden hacer varias cosas, y en cada una estar comprometida al 100 por ciento”.

La joven dijo que lo que más le gusta de esta fiesta son sus desfiles.

“Lo que más me gusta del Carnaval creo que no puedo decir una sola cosa, porque los seis días tienen su magia, si tendría que elegir yo creo que sería los días del desfile, porque ahí se transmite toda su alegría, y entusiasmo, pero también nos expresa la cultura, en los carros alegóricos, en los trajes de sus reinas, reyes y princesas, creo que son mis días favoritos”.

PERFIL

Jasaret Álvarez Díaz

22 años

Licenciada en cosmetología

Padre: Carmen Jasaret Díaz y Omar Álvarez

Hermanos: Rosario

Color de campaña: Rosa

Pasatiempo: Hacer ejercicio, practicar deporte, hacer publicidad para su negocio y pasar tiempo con su familia

Agradecimiento

Gracias a Marina Cerritos Condominios de Hersa Corporativo, por las facilidades brindadas para la sesión de fotos.