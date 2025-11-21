Joanna Flores Vallejo es coronada Reina del Comercio 2025

En un ambiente de fiesta, tradición y emociones, la Expoferia Canaco celebró la Coronación de la Reina del Comercio 2025 en el Foro de Espectáculos, donde Joanna Flores Vallejo se consagró como la máxima ganadora de la noche.

Su desempeño sobresaliente en cada una de las etapas del certamen le permitió destacar frente a un jurado integrado por Rosy Beltrán, Reina de los Juegos Florales del Carnaval 2004; Jorge Luna, Rey de la Alegría del carnaval 2017; así como Ángel Trejo, Víctor Alcalde, Mario Wo, Carolina Chavarín y Bety Osuna.

En la velada, Yamileth Muñoz Zamudio se coronó como Reina de la Expo Feria, en tanto que Melany Nicole Cervantes es la nueva Reina de Turismo .

La primera etapa consistió en una pasarela donde se evaluó la seguridad y confianza de cada participante. En este segmento, las jóvenes demostraron dominio escénico y porte, dando inicio a una noche llena de energía.

Posteriormente, en la segunda etapa, las concursantes fueron calificadas por su personalidad, elegancia y belleza, aspectos que permitieron observar su carisma y desenvolvimiento ante el público.

La tercera etapa del concurso estuvo enfocada en el criterio y la dicción mediante una ronda de preguntas; fue aquí donde Joanna Flores Vallejo obtuvo una calificación perfecta de 10 puntos, consolidando su posición como la favorita de la noche.

Durante esta fase, la conductora del evento, Paola Álvarez, informó el retiro de Miriam Sánchez por motivos personales, quedando fuera de la competencia.

El momento culminante llegó cuando Francis Cázares Oliveros, presidente de Canaco, acompañado por Daniela Armenta, Reina del Comercio 2024, coronaron oficialmente a Joanna Flores Vallejo como la nueva Reina del Comercio, entre aplausos y ovaciones del público asistente.

El certamen también reconoció en cuarto lugar que fue para Evelin Pineda, mientras que en el quinto lugar fue para Jennifer Ibarra, quienes recibieron el aplauso del público por su destacada participación.

La noche cerró entre aplausos y fuegos artificiales, reconociendo el esfuerzo y entrega de todas las participantes del certamen.

Reina de la Expo Feria

La gala también fue escenario para la coronación de Yamileth Muñoz Zamudio como Reina de la Expo Feria. El reconocimiento fue otorgado por Laura Díaz, quien impuso la banda y la corona a la nueva soberana. La joven destacó por su presencia y habilidad durante las etapas previas, lo que la llevó a obtener este importante título dentro de la celebración.

Reina de Turismo

El vicepresidente de Canaco, Juan Manuel Félix Millán, acompañado por Joselín Martínez, Reina del Turismo 2024, coronaron a Melany Nicole Cervantes como la nueva Reina de Turismo. Con este nombramiento, la joven se integra al grupo de representantes que acompañarán a la Cámara Nacional de Comercio en sus próximos eventos oficiales.