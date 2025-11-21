Gente
Joanna Flores Vallejo es coronada Reina del Comercio 2025

En una noche llena de talento y tradición, Joanna Flores Vallejo es la nueva soberana tras destacar en las distintas etapas del certamen realizado en el Foro de Espectáculos de la Expoferia Canaco. Yamileth Muñoz Zamudio fue coronada Reina de la Expo Feria y Melany Nicole Cervantes recibió el título de Reina de Turismo.
Marisela González |
21/11/2025 21:47
21/11/2025 21:47

En un ambiente de fiesta, tradición y emociones, la Expoferia Canaco celebró la Coronación de la Reina del Comercio 2025 en el Foro de Espectáculos, donde Joanna Flores Vallejo se consagró como la máxima ganadora de la noche.

Su desempeño sobresaliente en cada una de las etapas del certamen le permitió destacar frente a un jurado integrado por Rosy Beltrán, Reina de los Juegos Florales del Carnaval 2004; Jorge Luna, Rey de la Alegría del carnaval 2017; así como Ángel Trejo, Víctor Alcalde, Mario Wo, Carolina Chavarín y Bety Osuna.

En la velada, Yamileth Muñoz Zamudio se coronó como Reina de la Expo Feria, en tanto que Melany Nicole Cervantes es la nueva Reina de Turismo .

La primera etapa consistió en una pasarela donde se evaluó la seguridad y confianza de cada participante. En este segmento, las jóvenes demostraron dominio escénico y porte, dando inicio a una noche llena de energía.

Posteriormente, en la segunda etapa, las concursantes fueron calificadas por su personalidad, elegancia y belleza, aspectos que permitieron observar su carisma y desenvolvimiento ante el público.

La tercera etapa del concurso estuvo enfocada en el criterio y la dicción mediante una ronda de preguntas; fue aquí donde Joanna Flores Vallejo obtuvo una calificación perfecta de 10 puntos, consolidando su posición como la favorita de la noche.

Durante esta fase, la conductora del evento, Paola Álvarez, informó el retiro de Miriam Sánchez por motivos personales, quedando fuera de la competencia.

El momento culminante llegó cuando Francis Cázares Oliveros, presidente de Canaco, acompañado por Daniela Armenta, Reina del Comercio 2024, coronaron oficialmente a Joanna Flores Vallejo como la nueva Reina del Comercio, entre aplausos y ovaciones del público asistente.

El certamen también reconoció en cuarto lugar que fue para Evelin Pineda, mientras que en el quinto lugar fue para Jennifer Ibarra, quienes recibieron el aplauso del público por su destacada participación.

La noche cerró entre aplausos y fuegos artificiales, reconociendo el esfuerzo y entrega de todas las participantes del certamen.

Reina de la Expo Feria

La gala también fue escenario para la coronación de Yamileth Muñoz Zamudio como Reina de la Expo Feria. El reconocimiento fue otorgado por Laura Díaz, quien impuso la banda y la corona a la nueva soberana. La joven destacó por su presencia y habilidad durante las etapas previas, lo que la llevó a obtener este importante título dentro de la celebración.

Reina de Turismo

El vicepresidente de Canaco, Juan Manuel Félix Millán, acompañado por Joselín Martínez, Reina del Turismo 2024, coronaron a Melany Nicole Cervantes como la nueva Reina de Turismo. Con este nombramiento, la joven se integra al grupo de representantes que acompañarán a la Cámara Nacional de Comercio en sus próximos eventos oficiales.

  • $!Joanna Flores Vallejo en el momento de su coronación como Reina del Comercio 2025, acompañada de Francis Cázares Oliveros y Daniela Armenta.
    Joanna Flores Vallejo en el momento de su coronación como Reina del Comercio 2025, acompañada de Francis Cázares Oliveros y Daniela Armenta. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Melany Nicole Cervantes, Joanna Flores Vallejo y Yamileth Muñoz Zamudio
    Melany Nicole Cervantes, Joanna Flores Vallejo y Yamileth Muñoz Zamudio ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Yamileth Muñoz Zamudio recibe la corona de Reina de la Expo Feria por parte de Laura Díaz.
    Yamileth Muñoz Zamudio recibe la corona de Reina de la Expo Feria por parte de Laura Díaz. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Melany Nicole Cervantes es coronada Reina de Turismo aquí junto a Joselín Martínez, Reina del 2024, y Juan Manuel Félix Millán.
    Melany Nicole Cervantes es coronada Reina de Turismo aquí junto a Joselín Martínez, Reina del 2024, y Juan Manuel Félix Millán. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Jennifer Ibarra, quinto lugar del certamen.
    Jennifer Ibarra, quinto lugar del certamen. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Melany Nicole Cervantes, Joanna Flores Vallejos. Jennifer Ibarra, Evelin Pineda y Yamileth Muñoz.
    Melany Nicole Cervantes, Joanna Flores Vallejos. Jennifer Ibarra, Evelin Pineda y Yamileth Muñoz. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!La realeza del Comercial 2024 y 2025 entre algunos directivos de Canaco Mazatlán.
    La realeza del Comercial 2024 y 2025 entre algunos directivos de Canaco Mazatlán. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!El jurado al momento de emitir una de las calificaciones.
    El jurado al momento de emitir una de las calificaciones. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Miriam Sánchez se retiro de la contienda.
    Miriam Sánchez se retiro de la contienda. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
