Jorge Echeagaray celebra su cumpleaños

En un ambiente cálido y familiar, el tenor mazatleco Jorge Echeagaray celebró su cumpleaños rodeado del cariño de sus seres más cercanos y amigos, quienes lo acompañaron en una convivencia llena de muestras de afecto y buenos deseos.

El intérprete recibió múltiples atenciones durante la reunión, donde fue consentido por su familia y amigos.

Entre los asistentes destacaron su mamá, Olímpica Gutiérrez; su abuelita, Silvia Sandoval; y su hermana, Jocelyn Echeagaray, quienes estuvieron presentes durante el festejo, compartiendo con él este día especial.

El encuentro se caracterizó por el ambiente familiar y la cercanía de los invitados, quienes aprovecharon la ocasión para expresarle su cariño y afecto al festejando.