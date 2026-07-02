Gente
|
De cumpleaños

Jorge Echeagaray celebra su cumpleaños

El tenor mazatleco fue consentido durante una convivencia en la que lo acompañaron familiares y amistades, en un festejo lleno de afecto y cercanía
Marisela González |
02/07/2026 14:50
02/07/2026 14:50

En un ambiente cálido y familiar, el tenor mazatleco Jorge Echeagaray celebró su cumpleaños rodeado del cariño de sus seres más cercanos y amigos, quienes lo acompañaron en una convivencia llena de muestras de afecto y buenos deseos.

El intérprete recibió múltiples atenciones durante la reunión, donde fue consentido por su familia y amigos.

Entre los asistentes destacaron su mamá, Olímpica Gutiérrez; su abuelita, Silvia Sandoval; y su hermana, Jocelyn Echeagaray, quienes estuvieron presentes durante el festejo, compartiendo con él este día especial.

El encuentro se caracterizó por el ambiente familiar y la cercanía de los invitados, quienes aprovecharon la ocasión para expresarle su cariño y afecto al festejando.

  • $!El cumpleañero junto a su hermana Jocelyn y su mamá Olímpica Gutiérrez.
    El cumpleañero junto a su hermana Jocelyn y su mamá Olímpica Gutiérrez. ( Fotos: Cortesía)
  • $!Silvia Sandoval junto a su nieto.
    Silvia Sandoval junto a su nieto. ( Fotos: Cortesía)
  • $!El festejo se realizó en un ambiente familiar, donde el tenor fue consentido durante su celebración de cumpleaños.
    El festejo se realizó en un ambiente familiar, donde el tenor fue consentido durante su celebración de cumpleaños.
#Cumpleaños
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube