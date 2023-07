Que lo invitaran a participar en el Easter International Cup, en Orlando Florida, con el equipo de Dorados, llena a Jorge Emilio Ayón Cázarez de orgullo.

El estudiante de segundo de secundaria del Instituto Senda del Río juega futbol desde los 4 años, tiene actualmente 14, y su sueño es ser un jugador profesional.

Aunque nadie en su familia juega futbol, él inició con este deporte porque sus amigos lo practicaban. Entró, le gustó y decidió seguir.

“Me gusta mucho jugar futbol, me da mucha alegría correr, pasar la pelota y mucha felicidad estar jugando con mis amigos”.

Es un deporte de mucho esfuerzo físico, reconoce, termina muy cansado después de los entrenamientos, más porque a veces tiene dos sesiones de entrenamiento al día, y todos los días entrena, excepto los lunes y los fines de semana que son los partidos.

Aún así sueña con convertirse en un jugador profesional.

Por eso que lo invitaran a jugar con Dorados es para él muy significativo.

Esta oportunidad se dio cuando el director técnico de Dorados me habló, me contactó e invitó a formar parte del equipo que iría a Orlando, él ya me había visto jugar en el equipo Academia San Ríos, contó.

“La experiencia fue muy buena, en el equipo éramos unos 16, se trató de conocer cómo juegan los equipos en Estados Unidos, allá tienen diferentes técnicas, juegan más a lo físico, los jugadores son muy fuertes y grandes, juegan a velocidad por la fuerza que tienen en las piernas”, apuntó.

“Me sentí muy bien, de tener nuevos compañeros, nuevas personas con quien jugar y la experiencia de ir a Estados Unidos, ver a los equipos de allá. Ganamos un juego, llegamos a semifinales, en penales perdimos”.

El estilo de ellos, compartió, se enfoca más en los pases de pelota.

“Nosotros tenemos un estilo de juego con más toque, de pasar la pelota y con pases llegar a la portería y tirar”.

Durante su estancia, jugaron contra las academias del Atlanta United, inter de Miami y el Sporting Kansas City, academias 2009, entre otros, de nivel secundaria.

“Es una copa anual, se hace en Orlando, eligen jugadores de diferentes equipos, los que están en Dorados y de otros, todos chicos que nacieron el mismo año”, añadió.