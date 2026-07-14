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De cumpleaños

José Luis celebra sus 13 años rodeado del cariño de su familia

El festejado compartió una amena reunión organizada por sus padres, Daniela Portillo y Héctor Robledo, quienes reunieron a familiares para celebrar esta fecha especial.
Marisela González |
14/07/2026 13:34
14/07/2026 13:34

Con una alegre convivencia familiar, José Luis celebró su cumpleaños número 13 acompañado del cariño de sus seres queridos.

La reunión fue organizada por sus papás, Daniela Portillo y Héctor Robledo, quienes prepararon un agradable festejo para consentir al cumpleañero en esta fecha tan especial.

Durante la celebración también estuvieron presentes su hermano menor, Héctor Daniel; sus abuelitas, Aurea Rodríguez y Martha Ofelia Gaxiola, así como sus tíos y primos, quienes disfrutaron de una grata tarde entre felicitaciones, convivencia y buenos deseos para José Luis.

En un ambiente lleno de alegría, el festejado agradeció las muestras de afecto y compartió momentos inolvidables con su familia, que se reunió para celebrar un año más de vida.

  • $!José Luis junto a su hermano Héctor Daniel.
    José Luis junto a su hermano Héctor Daniel. ( Fotos: Cortesía)
  • $!El cumpleañero entre sus padres Héctor Robledo y Daniela Portillo, y su hermanito menor Héctor Daniel.
    El cumpleañero entre sus padres Héctor Robledo y Daniela Portillo, y su hermanito menor Héctor Daniel. ( Fotos: Cortesía)
  • $!Aurea Rodríguez de Portillo con su nieto.
    Aurea Rodríguez de Portillo con su nieto. ( Fotos: Cortesía)
  • $!El cumpleañero entre sus tíos, Édgar Rojo y Gabriela Portillo.
    El cumpleañero entre sus tíos, Édgar Rojo y Gabriela Portillo. ( Fotos: Cortesía)
  • $!José Luis con su tía Valeria Portillo.
    José Luis con su tía Valeria Portillo. ( Fotos: Cortesía)
  • $!José Luis junto a su amigo Roberto.
    José Luis junto a su amigo Roberto. ( Fotos: Cortesía)
  • $!José Luis con su tía Chely González.
    José Luis con su tía Chely González. ( Fotos: Cortesía)
  • $!José Luis entre José Francisco Martínez y Gustavo González.
    José Luis entre José Francisco Martínez y Gustavo González. ( Fotos: Cortesía)
  • $!Marisela González y Heriberto Estrada junto al festejado.
    Marisela González y Heriberto Estrada junto al festejado. ( Fotos: Cortesía)
  • $!Joseline Mora, José Luis y Fary González.
    Joseline Mora, José Luis y Fary González. ( Fotos: Cortesía)
  • $!José Luis junto a Eiden Chavarin Portillo y Anahí Portillo.
    José Luis junto a Eiden Chavarin Portillo y Anahí Portillo. ( Fotos: Cortesía)
  • $!El cumpleañero junto a Tommy Andrade.
    El cumpleañero junto a Tommy Andrade. ( Fotos: Cortesía)
  • $!Yolanda Portillo y Ciara Zoé Ornelas con el cumpleañero.
    Yolanda Portillo y Ciara Zoé Ornelas con el cumpleañero. ( Fotos: Cortesía)
  • $!José Roberto Ramos, José Luis, Suheid Hernández y Noah Ramos Hernández.
    José Roberto Ramos, José Luis, Suheid Hernández y Noah Ramos Hernández. ( Fotos: Cortesía)
  • $!Miriam Jiménez y Guillermo Portillo con el cumpleañero.
    Miriam Jiménez y Guillermo Portillo con el cumpleañero. ( Fotos: Cortesía)
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