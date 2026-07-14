$!José Luis celebra sus 13 años rodeado del cariño de su familia

Con una alegre convivencia familiar, José Luis celebró su cumpleaños número 13 acompañado del cariño de sus seres queridos.

La reunión fue organizada por sus papás, Daniela Portillo y Héctor Robledo, quienes prepararon un agradable festejo para consentir al cumpleañero en esta fecha tan especial.

Durante la celebración también estuvieron presentes su hermano menor, Héctor Daniel; sus abuelitas, Aurea Rodríguez y Martha Ofelia Gaxiola, así como sus tíos y primos, quienes disfrutaron de una grata tarde entre felicitaciones, convivencia y buenos deseos para José Luis.

En un ambiente lleno de alegría, el festejado agradeció las muestras de afecto y compartió momentos inolvidables con su familia, que se reunió para celebrar un año más de vida.