José Luis Ureña analiza los retos fiscales 2026 en desayuno de Coparmex

Con una nutrida participación del sector empresarial, Coparmex Mazatlán llevó a cabo el desayuno networking “Paquete Económico 2026”, donde José Luis Ureña Lizárraga, líder del Comité Fiscal de RSM México, expuso los principales ajustes y retos que traerá la propuesta federal para el próximo año.

En el Centro de Convenciones se llevó a cabo la reunión organizada por Coparmex Mazatlán, donde empresarios, contadores y representantes del sector productivo se reunieron para conocer el panorama fiscal que enfrentará el país.

En la ponencia el expositor presentó un análisis detallado sobre los cambios previstos en materia tributaria, así como su impacto en la competitividad, las inversiones y el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

Al concluir la conferencia, Coparmex Mazatlán entregó un reconocimiento al expositor en agradecimiento por su participación y aportación al sector empresarial.

La distinción fue entregada por Verónica Estrada y Javier Lizárraga, representantes del organismo, quienes destacaron la relevancia de generar espacios de diálogo y actualización técnica para fortalecer a la comunidad empresarial de la región.