José Luis Ureña analiza los retos fiscales 2026 en desayuno de Coparmex

Coparmex Mazatlán realizó el desayuno networking ‘Paquete Económico 2026’, impartido por el líder del Comité Fiscal de RSM México, quien expuso los retos y proyecciones en materia tributaria y presupuestal para el próximo año. Al finalizar, el organismo empresarial entregó un reconocimiento al ponente.
Marisela González |
26/11/2025 15:05
Con una nutrida participación del sector empresarial, Coparmex Mazatlán llevó a cabo el desayuno networking “Paquete Económico 2026”, donde José Luis Ureña Lizárraga, líder del Comité Fiscal de RSM México, expuso los principales ajustes y retos que traerá la propuesta federal para el próximo año.

En el Centro de Convenciones se llevó a cabo la reunión organizada por Coparmex Mazatlán, donde empresarios, contadores y representantes del sector productivo se reunieron para conocer el panorama fiscal que enfrentará el país.

En la ponencia el expositor presentó un análisis detallado sobre los cambios previstos en materia tributaria, así como su impacto en la competitividad, las inversiones y el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

Al concluir la conferencia, Coparmex Mazatlán entregó un reconocimiento al expositor en agradecimiento por su participación y aportación al sector empresarial.

La distinción fue entregada por Verónica Estrada y Javier Lizárraga, representantes del organismo, quienes destacaron la relevancia de generar espacios de diálogo y actualización técnica para fortalecer a la comunidad empresarial de la región.

  • $!José Luis Ureña Lizárraga, líder del Comité Fiscal de RSM México, expone los principales ajustes y retos del Paquete Económico 2026 ante empresarios y especialistas.
    José Luis Ureña Lizárraga, líder del Comité Fiscal de RSM México, expone los principales ajustes y retos del Paquete Económico 2026 ante empresarios y especialistas. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!El expositor entre Javier Lizárraga y Verónica Estrada.
    El expositor entre Javier Lizárraga y Verónica Estrada.
  • $!Amado Guzmán y Javier Lizárraga.
    Amado Guzmán y Javier Lizárraga. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Valeriano Juárez, Quel Galván Tirado, Amado Guzmán, Óscar Sánchez, Fernando Valdez y Verónica Estrada.
    Valeriano Juárez, Quel Galván Tirado, Amado Guzmán, Óscar Sánchez, Fernando Valdez y Verónica Estrada. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Verónica Estrada, presidenta de Coparmex Mazatlán, expresó las palabras de bienvenida.
    Verónica Estrada, presidenta de Coparmex Mazatlán, expresó las palabras de bienvenida. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Julio Bonilla, Javier Lizárraga, Martín Roblez, Nicolás Uribe, Juan Herrera, Jesús Sánchez y Efraín Noriega.
    Julio Bonilla, Javier Lizárraga, Martín Roblez, Nicolás Uribe, Juan Herrera, Jesús Sánchez y Efraín Noriega. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Rubén Partida, Alejandro Lizárraga, Édgar Audelo, Isabel Leyva, Jéssica Rendón, César Vizcarra y Josefina Magaña.
    Rubén Partida, Alejandro Lizárraga, Édgar Audelo, Isabel Leyva, Jéssica Rendón, César Vizcarra y Josefina Magaña. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Javier Lizárraga y Guillermo Uruchurtu.
    Javier Lizárraga y Guillermo Uruchurtu. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Guillermo Martínez, Felicitas Obeso y Liz Garza de Valdez.
    Guillermo Martínez, Felicitas Obeso y Liz Garza de Valdez. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Dilila Mendia, Raymundo Velarde y César Arroyo.
    Dilila Mendia, Raymundo Velarde y César Arroyo. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Linda Ramírez, Dora Alicia Sánchez, Antonio Osuna, Yolanda Andrade, Kathy Zamudio y Olga Ramos.
    Linda Ramírez, Dora Alicia Sánchez, Antonio Osuna, Yolanda Andrade, Kathy Zamudio y Olga Ramos. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Yael Naya, Fernando Velarde, Yolanda Díaz, Martha Jumillas, Rebeca Mancillas y Diego Arreola.
    Yael Naya, Fernando Velarde, Yolanda Díaz, Martha Jumillas, Rebeca Mancillas y Diego Arreola. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Édgar Campos, Érick Magaña, Iván Zúñiga, Karen Flores, Karen Nevárez, Quel Galván Tirado y Gisela Arias.
    Édgar Campos, Érick Magaña, Iván Zúñiga, Karen Flores, Karen Nevárez, Quel Galván Tirado y Gisela Arias. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Yéssica Medina y Juan Manuel Ramírez.
    Yéssica Medina y Juan Manuel Ramírez. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Martín Juárez y Ana Lilia Vargas.
    Martín Juárez y Ana Lilia Vargas. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Integrantes del sector empresarial se dieron cita en el desayuno networking “Paquete Económico 2026”, organizado por Coparmex Mazatlán.
    Integrantes del sector empresarial se dieron cita en el desayuno networking “Paquete Económico 2026”, organizado por Coparmex Mazatlán. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
