José Martiniano Castañeda, nuevo presidente del Club de Leones

José Martiniano Castañeda Hernández asumió la presidencia del Club de Leones de Mazatlán, A.C., para el periodo 2026-2027, durante una ceremonia de cambio de mesa directiva realizada en un salón de un hotel de la Zona Dorada.

Ante socios, invitados especiales y representantes del Distrito B9, Castañeda Hernández recibió la estafeta de manos de Juan José Estrada, quien concluyó su periodo al frente del organismo.

La toma de protesta estuvo a cargo de Gilberto Román Cruz Juárez, gobernador del Distrito B9, quien encabezó el protocolo de renovación de la directiva.Durante la ceremonia se realizaron los honores a la bandera, se entonó el Himno Nacional y se dio lectura al Código de Ética de los Leones.

En su mensaje de despedida, Estrada destacó las actividades de servicio realizadas durante el periodo 2025-2026, entre ellas campañas de apoyo con despensas, recolección de tapitas y PET para tratamientos contra el cáncer, así como jornadas para facilitar aparatos auditivos.

Por su parte, el nuevo presidente señaló que asume la responsabilidad con compromiso y entusiasmo, y adelantó que su gestión continuará enfocada en apoyar distintas causas sociales.

“Donde hay una necesidad, ahí está un León”, expresó Castañeda Hernández.

La nueva mesa directiva quedó integrada por Leonor Santa Luz Fierro, como primera vicepresidenta; Francisco Rodríguez Piñón, segundo vicepresidente, y Marina Guerra, tercera vicepresidenta, entre otros socios.