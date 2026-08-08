Gente
|
Cambio de mesa directiva

José Martiniano Castañeda, nuevo presidente del Club de Leones

Asume la dirigencia para el periodo 2026-2027 durante una ceremonia realizada en la Zona Dorada
Marisela González |
08/08/2026 13:50
08/08/2026 13:50

José Martiniano Castañeda Hernández asumió la presidencia del Club de Leones de Mazatlán, A.C., para el periodo 2026-2027, durante una ceremonia de cambio de mesa directiva realizada en un salón de un hotel de la Zona Dorada.

Ante socios, invitados especiales y representantes del Distrito B9, Castañeda Hernández recibió la estafeta de manos de Juan José Estrada, quien concluyó su periodo al frente del organismo.

La toma de protesta estuvo a cargo de Gilberto Román Cruz Juárez, gobernador del Distrito B9, quien encabezó el protocolo de renovación de la directiva.Durante la ceremonia se realizaron los honores a la bandera, se entonó el Himno Nacional y se dio lectura al Código de Ética de los Leones.

En su mensaje de despedida, Estrada destacó las actividades de servicio realizadas durante el periodo 2025-2026, entre ellas campañas de apoyo con despensas, recolección de tapitas y PET para tratamientos contra el cáncer, así como jornadas para facilitar aparatos auditivos.

Por su parte, el nuevo presidente señaló que asume la responsabilidad con compromiso y entusiasmo, y adelantó que su gestión continuará enfocada en apoyar distintas causas sociales.

“Donde hay una necesidad, ahí está un León”, expresó Castañeda Hernández.

La nueva mesa directiva quedó integrada por Leonor Santa Luz Fierro, como primera vicepresidenta; Francisco Rodríguez Piñón, segundo vicepresidente, y Marina Guerra, tercera vicepresidenta, entre otros socios.

  • $!La nueva Mesa Directiva del Club de Leones de Mazatlán al momento de rendir protesta para el periodo 2026-2027.
    La nueva Mesa Directiva del Club de Leones de Mazatlán al momento de rendir protesta para el periodo 2026-2027. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!José Martiniano Castañeda Hernández entre su esposa, María Ramos Rivera y su hija, Josmara Rosina Castañeda Ramos.
    José Martiniano Castañeda Hernández entre su esposa, María Ramos Rivera y su hija, Josmara Rosina Castañeda Ramos. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!El nuevo presidente del club, José Martiniano Castañeda Hernández entre integrantes de la agrupación e invitados especiales.
    El nuevo presidente del club, José Martiniano Castañeda Hernández entre integrantes de la agrupación e invitados especiales. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Marina Guerra, Rosa Rodriguez, Amalia Soto y Sandra Fierro.
    Marina Guerra, Rosa Rodriguez, Amalia Soto y Sandra Fierro. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Arturo Martínez, Martin Santana, José Francisco Estrada y el Padre Amador Campos.
    Arturo Martínez, Martin Santana, José Francisco Estrada y el Padre Amador Campos. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!José Francisco Estrada, Teresa Munguía de Estrada y José Francisco Estrada Munguia.
    José Francisco Estrada, Teresa Munguía de Estrada y José Francisco Estrada Munguia. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Cindy López y María Elena Ibarra.
    Cindy López y María Elena Ibarra. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Álvaro Montaño Marroquín, Teresa Estrada y Arturo Martínez.
    Álvaro Montaño Marroquín, Teresa Estrada y Arturo Martínez. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Irma Santillán y Gilberto Jiménez Morales
    Irma Santillán y Gilberto Jiménez Morales ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!José Martiniano Castañeda, Miguel Ángel Pérez Padilla, Josmara Rosina Castañeda Ramos, María Ramos y Patricia Ramos.
    José Martiniano Castañeda, Miguel Ángel Pérez Padilla, Josmara Rosina Castañeda Ramos, María Ramos y Patricia Ramos. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Padre Amador Campos, Ramona López Ortega y Gilberto Román Cruz Juárez.
    Padre Amador Campos, Ramona López Ortega y Gilberto Román Cruz Juárez. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Teresa Estrada, Francisco Estrada Aguayo, Juan José Estrada, Consuelo de Estrada y Wilevaldo Guardado.
    Teresa Estrada, Francisco Estrada Aguayo, Juan José Estrada, Consuelo de Estrada y Wilevaldo Guardado. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!En la ceremonia se realizaron los honores a la Bandera.
    En la ceremonia se realizaron los honores a la Bandera. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
#Club de Leones
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube