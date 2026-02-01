Gente
|
Ceremonia

José Simón García asume la presidencia del Colegio Integral de Peritos Valuadores

En una emotiva ceremonia, el nuevo dirigente y su equipo se comprometen a fortalecer la profesión y la unidad gremial para el periodo 2026–2027
Marisela González |
01/02/2026 12:38
01/02/2026 12:38

En un ambiente de fraternidad y compromiso con la profesión valuatoria, José Simón García rindió protesta como nuevo presidente del Colegio Integral de Peritos Valuadores, A.C., para el periodo 2026-2027.

El evento que se celebró en un hotel de la Zona Dorada, reunió a destacados profesionales del gremio y colegas del sector.

Durante el acto, García recibió el respaldo oficial de la comunidad de peritos valuadores, tomando el relevo de quien fuera su antecesor, Óscar Soto Valle, líder que dirigió los destinos del colegio en el bienio anterior con dedicación y profesionalismo.

En su mensaje, García agradeció la confianza depositada en su persona y destacó su visión de unidad y crecimiento para la agrupación.

Un momento especial se vivió cuando se entregó un reconocimiento a la trayectoria de Rafael Villegas Hernández, a quien se le otorgó el galardón “Gregorio Padilla López” por su destacada labor en favor de la valuación profesional en el sur de Sinaloa.

El presidente de la Federación de Peritos y Valuadores de Sinaloa, Luis David Pérez Castro, resaltó la importancia de mantener la unidad en el gremio y seguir trabajando con decisión, sobre todo en tiempos de retos para la profesión.

La ceremonia concluyó con expresiones de felicitación para la nueva mesa directiva y la convicción de continuar promoviendo el desarrollo profesional entre quienes integran esta asociación.

  • $!José Simón García Tirado y Óscar Soto Valle, entregan el Galardón Premio Anual de Valuación 2025 “Ingeniero Gregorio Padilla López” a Rafael Villegas Hernández.
    José Simón García Tirado y Óscar Soto Valle, entregan el Galardón Premio Anual de Valuación 2025 “Ingeniero Gregorio Padilla López” a Rafael Villegas Hernández. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Mayra Margot Jáuregui Chávez, delegada del Instituto Catastral del Estado Zona Sur, toma protesta al nuevo consejo directivo.
    Mayra Margot Jáuregui Chávez, delegada del Instituto Catastral del Estado Zona Sur, toma protesta al nuevo consejo directivo. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Óscar Soto Valle, presidente saliente, en su mensaje de despedida.
    Óscar Soto Valle, presidente saliente, en su mensaje de despedida. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Omar Leyva, Jesús Antonio Sanabria, Carlos Venegas, Iván Humarán, Sergio Alberto Ibarra, Juan Andrés Barrón y Hugomar Peraza.
    Omar Leyva, Jesús Antonio Sanabria, Carlos Venegas, Iván Humarán, Sergio Alberto Ibarra, Juan Andrés Barrón y Hugomar Peraza. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Leonardo Tirado, José Simón García y Abel Sánchez.
    Leonardo Tirado, José Simón García y Abel Sánchez. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Rafael Villegas Godoy, Rosa María Godoy, Rafael Villegas Hernández y Carlos Alán Villegas Godoy.
    Rafael Villegas Godoy, Rosa María Godoy, Rafael Villegas Hernández y Carlos Alán Villegas Godoy. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Luis Jesús Gurrola, Juan Carlos Osuna, Jesús Ernesto Ballesteros, Julio Alonso Crespo, Gaudelia Delgado, Adriana Gurrola, Paola Gurrola y Aidé Gurrola.
    Luis Jesús Gurrola, Juan Carlos Osuna, Jesús Ernesto Ballesteros, Julio Alonso Crespo, Gaudelia Delgado, Adriana Gurrola, Paola Gurrola y Aidé Gurrola. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Érick e Isaac Medina, Luis David Pérez, Isaac Medina Morales, Minerva Osuna, Margot Jáuregui y Carlos Rivera.
    Érick e Isaac Medina, Luis David Pérez, Isaac Medina Morales, Minerva Osuna, Margot Jáuregui y Carlos Rivera. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!José Alejandro Jiménez, Irma Gabriela Jiménez, Zamir Pachuca, Rodrigo Guerrero, Antonio Loaiza, Celso Benítez y José Simón García.
    José Alejandro Jiménez, Irma Gabriela Jiménez, Zamir Pachuca, Rodrigo Guerrero, Antonio Loaiza, Celso Benítez y José Simón García. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Gladis Pereda, Edmundo Santiesteban, Tláloc Altamirano, Celso y Haciel Benítez, Alicia Figueroa, Miriam Zataráin, Mayreli Ortega y Fernanda de la Herrán.
    Gladis Pereda, Edmundo Santiesteban, Tláloc Altamirano, Celso y Haciel Benítez, Alicia Figueroa, Miriam Zataráin, Mayreli Ortega y Fernanda de la Herrán. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
#Toma de Protesta
#Valuadores
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube