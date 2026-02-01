José Simón García asume la presidencia del Colegio Integral de Peritos Valuadores

En un ambiente de fraternidad y compromiso con la profesión valuatoria, José Simón García rindió protesta como nuevo presidente del Colegio Integral de Peritos Valuadores, A.C., para el periodo 2026-2027.

El evento que se celebró en un hotel de la Zona Dorada, reunió a destacados profesionales del gremio y colegas del sector.

Durante el acto, García recibió el respaldo oficial de la comunidad de peritos valuadores, tomando el relevo de quien fuera su antecesor, Óscar Soto Valle, líder que dirigió los destinos del colegio en el bienio anterior con dedicación y profesionalismo.

En su mensaje, García agradeció la confianza depositada en su persona y destacó su visión de unidad y crecimiento para la agrupación.

Un momento especial se vivió cuando se entregó un reconocimiento a la trayectoria de Rafael Villegas Hernández, a quien se le otorgó el galardón “Gregorio Padilla López” por su destacada labor en favor de la valuación profesional en el sur de Sinaloa.

El presidente de la Federación de Peritos y Valuadores de Sinaloa, Luis David Pérez Castro, resaltó la importancia de mantener la unidad en el gremio y seguir trabajando con decisión, sobre todo en tiempos de retos para la profesión.

La ceremonia concluyó con expresiones de felicitación para la nueva mesa directiva y la convicción de continuar promoviendo el desarrollo profesional entre quienes integran esta asociación.