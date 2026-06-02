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Proyección

Jóvenes celebran estreno de cortometrajes realizados en taller de cine y televisión

Familiares y amigos acompañan a los alumnos en la proyección de los trabajos audiovisuales que marcaron el cierre de su proceso formativo frente a las cámaras
Marisela González |
02/06/2026 14:26
02/06/2026 14:26

Una noche de emociones, aplausos y orgullo compartido se vivió durante la proyección de los cortometrajes realizados por los alumnos del Taller de Actuación para Cine y Televisión, impartido por Alicia Rose y David Peraza.

Los chicos presentaron ante familiares, amigos e invitados especiales el resultado de semanas de aprendizaje y trabajo creativo.

Los participantes tuvieron la oportunidad de verse por primera vez en la pantalla grande, interpretando personajes y llevando a la práctica las herramientas actorales adquiridas durante el curso, en una experiencia que despertó sonrisas, nervios y satisfacción entre los asistentes.

Padres de familia, amistades y maestros acompañaron a los jóvenes en este importante momento, destacando el crecimiento personal y artístico que experimentaron a lo largo del taller.

Al finalizar la proyección, organizadores, alumnos y asistentes realizaron un brindis en honor al esfuerzo y dedicación de los participantes, para después compartir un ameno coctel que sirvió como marco para celebrar el cierre de esta etapa formativa y el inicio de nuevos proyectos dentro del cine y la televisión.

  • $!Los chicos presentan el resultado de semanas de aprendizaje y trabajo creativo.
    Los chicos presentan el resultado de semanas de aprendizaje y trabajo creativo. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Juan Carlos Guadardo, Diana Flores y Areli Conde.
    Juan Carlos Guadardo, Diana Flores y Areli Conde. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Carolina Camacho junto a su mamá, Mariana Lizárraga.
    Carolina Camacho junto a su mamá, Mariana Lizárraga. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Rebeca, Elva Alicia y Angélica Rose.
    Rebeca, Elva Alicia y Angélica Rose. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Alicia Rose entre los jóvenes e invitados especiales.
    Alicia Rose entre los jóvenes e invitados especiales. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Natalia Cuevas, Arleth de Rojas, Andrea Soto y Roberto Soto.
    Natalia Cuevas, Arleth de Rojas, Andrea Soto y Roberto Soto. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Jorge Román y Nikki Prince.
    Jorge Román y Nikki Prince. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Elvia Melgarejo, Alicia Rose y Han Osuna.
    Elvia Melgarejo, Alicia Rose y Han Osuna. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Mary Castillo y Ernesto Sosa.
    Mary Castillo y Ernesto Sosa. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Alicia Rose es la profesora que impartió el taller “Guía para actuar en cine y televisión”, a los jóvenes.
    Alicia Rose es la profesora que impartió el taller “Guía para actuar en cine y televisión”, a los jóvenes. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Diana Flores y Carmen Rivera ofrecieron testimonios sobre su experiencia dentro del taller audiovisual.
    Diana Flores y Carmen Rivera ofrecieron testimonios sobre su experiencia dentro del taller audiovisual. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Cada cortometraje reflejó el aprendizaje y la creatividad desarrollados a lo largo del taller.
    Cada cortometraje reflejó el aprendizaje y la creatividad desarrollados a lo largo del taller. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
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