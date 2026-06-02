Jóvenes celebran estreno de cortometrajes realizados en taller de cine y televisión

Una noche de emociones, aplausos y orgullo compartido se vivió durante la proyección de los cortometrajes realizados por los alumnos del Taller de Actuación para Cine y Televisión, impartido por Alicia Rose y David Peraza.

Los chicos presentaron ante familiares, amigos e invitados especiales el resultado de semanas de aprendizaje y trabajo creativo.

Los participantes tuvieron la oportunidad de verse por primera vez en la pantalla grande, interpretando personajes y llevando a la práctica las herramientas actorales adquiridas durante el curso, en una experiencia que despertó sonrisas, nervios y satisfacción entre los asistentes.

Padres de familia, amistades y maestros acompañaron a los jóvenes en este importante momento, destacando el crecimiento personal y artístico que experimentaron a lo largo del taller.

Al finalizar la proyección, organizadores, alumnos y asistentes realizaron un brindis en honor al esfuerzo y dedicación de los participantes, para después compartir un ameno coctel que sirvió como marco para celebrar el cierre de esta etapa formativa y el inicio de nuevos proyectos dentro del cine y la televisión.