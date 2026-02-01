Gente
|
Literatura

Juan José Rodríguez presenta ‘El inextricable caso de la banda del automóvil gris’

El escritor compartió con amigos y lectores la presentación de su libro en la Casa del Marino, en una mañana cultural que concluyó con un coctel para los asistentes.
Marisela González |
01/02/2026 09:00
01/02/2026 09:00

En un ambiente cordial y de camaradería, el escritor Juan José Rodríguez presentó su libro “El inextricable caso de la banda del automóvil gris”, en la Casa del Marino.

El autor estuvo acompañado por el historiador Luis Antonio Martínez Peña y el escritor Bernardo Lizárraga como comentaristas de la obra.

Durante el encuentro, los invitados escucharon reflexiones en torno al México revolucionario, la modernidad y el surgimiento del automóvil como símbolo de cambio social, temas que atraviesan el libro.

Los comentaristas destacaron la narrativa ágil y el rigor histórico de la publicación, que invita a la reflexión sobre el origen de muchas de las contradicciones del México moderno.

Al finalizar la presentación, el autor agradeció la presencia del público y de manera especial el acompañamiento de su familia.

La mañana concluyó con un coctel, donde los asistentes convivieron, intercambiaron impresiones sobre la obra y disfrutaron de un grato momento entre amigos.

  • $!Juan José Rodríguez
    Juan José Rodríguez ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Juan José Rodríguez junto a su esposa Karla Valero y su hijo, Ian Rainieri Rodríguez Valero.
    Juan José Rodríguez junto a su esposa Karla Valero y su hijo, Ian Rainieri Rodríguez Valero. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Juan José entre su mamá Josefina Ramos de Rodríguez y sus hermanas, Claudia Rosa, Bertha Edith y Karina Elizabeth Rodríguez Ramos.
    Juan José entre su mamá Josefina Ramos de Rodríguez y sus hermanas, Claudia Rosa, Bertha Edith y Karina Elizabeth Rodríguez Ramos. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Filiberto Cañedo y Julieta Montero.
    Filiberto Cañedo y Julieta Montero. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Juan José Rodríguez junto a Guillermina García, directora editorial de Noroeste.
    Juan José Rodríguez junto a Guillermina García, directora editorial de Noroeste. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Vivian Troncoso de González y Karla Valero de Rodríguez.
    Vivian Troncoso de González y Karla Valero de Rodríguez. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Bernardo Lizárraga y Luis Antonio Martínez Peña.
    Bernardo Lizárraga y Luis Antonio Martínez Peña. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Angélica de Lizárraga, Magaly Lizárraga, Bernardo y Guillermo Lizárraga.
    Angélica de Lizárraga, Magaly Lizárraga, Bernardo y Guillermo Lizárraga. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!El autor firmó algunos libros a los presentes.
    El autor firmó algunos libros a los presentes. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Melly Peraza, Héctor Luna y Alberto Soto.
    Melly Peraza, Héctor Luna y Alberto Soto. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Manuel Rochín, Faustino López Osuna y Marco Antonio Lizárraga.
    Manuel Rochín, Faustino López Osuna y Marco Antonio Lizárraga. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Josefina Ramos de Rodríguez en la presentación del libro de su hijo Juan José Rodríguez.
    Josefina Ramos de Rodríguez en la presentación del libro de su hijo Juan José Rodríguez. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Juan José junto a Octavio Robledo.
    Juan José junto a Octavio Robledo. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Guillermo Osuna Hi, Silvia Michel y Ernesto Hernández Norzagaray.
    Guillermo Osuna Hi, Silvia Michel y Ernesto Hernández Norzagaray. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Eugenia Hernández
    Eugenia Hernández ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Víctor Cabrera y Evelia Macías.
    Víctor Cabrera y Evelia Macías. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Laura de Solís y Elizabeth de González.
    Laura de Solís y Elizabeth de González. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Yazmín Méndez, Martha Méndez y Sixto Santos.
    Yazmín Méndez, Martha Méndez y Sixto Santos. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
#Literatura
#Juan José Rodríguez
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube