Juan José Rodríguez presenta ‘El inextricable caso de la banda del automóvil gris’

En un ambiente cordial y de camaradería, el escritor Juan José Rodríguez presentó su libro “El inextricable caso de la banda del automóvil gris”, en la Casa del Marino.

El autor estuvo acompañado por el historiador Luis Antonio Martínez Peña y el escritor Bernardo Lizárraga como comentaristas de la obra.

Durante el encuentro, los invitados escucharon reflexiones en torno al México revolucionario, la modernidad y el surgimiento del automóvil como símbolo de cambio social, temas que atraviesan el libro.

Los comentaristas destacaron la narrativa ágil y el rigor histórico de la publicación, que invita a la reflexión sobre el origen de muchas de las contradicciones del México moderno.

Al finalizar la presentación, el autor agradeció la presencia del público y de manera especial el acompañamiento de su familia.

La mañana concluyó con un coctel, donde los asistentes convivieron, intercambiaron impresiones sobre la obra y disfrutaron de un grato momento entre amigos.