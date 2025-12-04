Julieta Montero recibe reconocimiento en cálida convivencia literaria

En un ambiente cargado de afecto, complicidad y letras, un grupo de escritoras y lectoras sinaloenses se reunió en la residencia de la poeta Julieta Montero, quien abrió las puertas de su hogar para celebrar un encuentro que reafirmó la fuerza y diversidad de la literatura escrita por mujeres.

La comida, organizada de manera colectiva, se convirtió en un espacio de diálogo y reconocimiento en el que las asistentes intercambiaron experiencias, lecturas y proyectos mientras celebraban la trayectoria de Montero.

Entre anécdotas y reflexiones, la autora fue homenajeada por su aportación a la poesía regional, su acompañamiento a nuevas voces y su compromiso constante con la creación literaria desde Sinaloa.

Las presentes destacaron no solo su sensibilidad poética, sino también su generosidad como guía, lectora y promotora cultural.