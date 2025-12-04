Gente
Julieta Montero recibe reconocimiento en cálida convivencia literaria

En una comida realizada en su residencia, creadoras y lectoras de la región se reunieron para homenajear a Julieta Montero por su aporte a la literatura sinaloense y su labor como voz referente en la poesía contemporánea
Marisela González |
04/12/2025 09:18
En un ambiente cargado de afecto, complicidad y letras, un grupo de escritoras y lectoras sinaloenses se reunió en la residencia de la poeta Julieta Montero, quien abrió las puertas de su hogar para celebrar un encuentro que reafirmó la fuerza y diversidad de la literatura escrita por mujeres.

La comida, organizada de manera colectiva, se convirtió en un espacio de diálogo y reconocimiento en el que las asistentes intercambiaron experiencias, lecturas y proyectos mientras celebraban la trayectoria de Montero.

Entre anécdotas y reflexiones, la autora fue homenajeada por su aportación a la poesía regional, su acompañamiento a nuevas voces y su compromiso constante con la creación literaria desde Sinaloa.

Las presentes destacaron no solo su sensibilidad poética, sino también su generosidad como guía, lectora y promotora cultural.

  • $!Julieta Montero con su renocimiento.
    Julieta Montero con su renocimiento. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Mónica Lavín, Julieta Montero y Silvia Michel.
    Mónica Lavín, Julieta Montero y Silvia Michel. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Filiberto Cañedo, Julieta Montero, Maru Enciso, Raúl Rico y Marcela González.
    Filiberto Cañedo, Julieta Montero, Maru Enciso, Raúl Rico y Marcela González. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Mónica Lavín, Laura Arias, Aura Patrón y Silvia Michel.
    Mónica Lavín, Laura Arias, Aura Patrón y Silvia Michel. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Georgina Veytia, Silvia Castillo y Silvana Vázquez.
    Georgina Veytia, Silvia Castillo y Silvana Vázquez. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Roxana Elvridge, Dianne Hofner, Danna García y Aimara Aruwiri.
    Roxana Elvridge, Dianne Hofner, Danna García y Aimara Aruwiri. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Elena Méndez, Ana Román y Angélica Arredondo.
    Elena Méndez, Ana Román y Angélica Arredondo. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Graciela Osuna, Esthela Valenzuela y Agustina Jox.
    Graciela Osuna, Esthela Valenzuela y Agustina Jox. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Laura Arias, Mary Castro, Estefany López, Marlene Inzunza y Marissa Olivera.
    Laura Arias, Mary Castro, Estefany López, Marlene Inzunza y Marissa Olivera. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Dianne Hofner, Silvia Michel, Lucía Leyva, Isaura Lizárraga, Alma Vitalis, Angélica Arredondo y Raquel Cota.
    Dianne Hofner, Silvia Michel, Lucía Leyva, Isaura Lizárraga, Alma Vitalis, Angélica Arredondo y Raquel Cota. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Ena Osorio, Mirla Osuna y Leonor Ramírez.
    Ena Osorio, Mirla Osuna y Leonor Ramírez. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Araceli Tirado, Martha Farra, Agustina Valenzuela y Carmen Sarabia.
    Araceli Tirado, Martha Farra, Agustina Valenzuela y Carmen Sarabia. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
