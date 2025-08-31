Julio Preciado honra a los forjadores de la banda en emotivo homenaje en Mazatlán

En una mañana cargada de emoción, gratitud y música, el cantante Julio Preciado encabezó un homenaje a 35 músicos pioneros de la banda sinaloense en el evento denominado el Gran Homenaje a Los Maestros de la Música Banda.
Esa mañana, el cantante reconoció a los músicos pioneros por su invaluable contribución a la creación y consolidación de este género que hoy forma parte esencial de la identidad musical de México.
El evento, que tuvo lugar en la cancha Germán Evers, reunió a familiares, colegas y admiradores para celebrar la trayectoria de quienes, con talento, esfuerzo y pasión, sentaron las bases del inconfundible sonido de la banda sinaloense, un estilo que ha trascendido generaciones y fronteras.
Durante el homenaje, Preciado destacó la importancia de reconocer en vida a aquellos músicos que, sin buscar protagonismo, construyeron los cimientos del éxito que hoy goza la música de banda.
La ceremonia incluyó la entrega de reconocimientos a los músicos homenajeados o a sus familiares, además de interpretaciones en vivo que evocaron la esencia tradicional de la banda.
Los ahí presentes aplaudieron de pie varios momentos, visiblemente conmovidos por la carga histórica y emocional que se vivió.
Homenajeados
Germán Lizárraga
Isidro “Chilolo” Ramírez
Víctor Páez
Enrique “Cochona” Valdez
Ignacio “Nacho” Sánchez
Francisco “Pancho” Sánchez
José “Ñoño” Sánchez
Jorge López
Víctor “El Musicón” Sarabia
Abraham “Chito” Salazar
José Luis “El Bibi” Garzón
Alberto “Beto” Lizárraga
José Luis “El Indio” Ramírez
Antonio “Toño” López
Samuel “El Charro” Osuna
Víctor “El Macho” Martínez
Jorge Ibarra
Juan Benítez
Expectación “El Pikas” Gutiérrez
Miguel Ortega
Adalberto “El Calenturas” Osuna
Rodolfo “Don Rodo” Osuna
Arcadio “El Cayo” Díaz
René Camacho
Isidro Romero
Régulo Lizárraga
Ramón “Tito” Osuna
Conrado Zataráin
Felipe Santos
Abel Burgueños Cabanillas
Cristino Moreno
Manuel Rocha
Armando Ortega
Jorge “El Ché” Ortega
Guillermo “El Memo” Alarcón