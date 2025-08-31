Julio Preciado honra a los forjadores de la banda en emotivo homenaje en Mazatlán

En una mañana cargada de emoción, gratitud y música, el cantante Julio Preciado encabezó un homenaje a 35 músicos pioneros de la banda sinaloense en el evento denominado el Gran Homenaje a Los Maestros de la Música Banda.

Esa mañana, el cantante reconoció a los músicos pioneros por su invaluable contribución a la creación y consolidación de este género que hoy forma parte esencial de la identidad musical de México.

El evento, que tuvo lugar en la cancha Germán Evers, reunió a familiares, colegas y admiradores para celebrar la trayectoria de quienes, con talento, esfuerzo y pasión, sentaron las bases del inconfundible sonido de la banda sinaloense, un estilo que ha trascendido generaciones y fronteras.

Durante el homenaje, Preciado destacó la importancia de reconocer en vida a aquellos músicos que, sin buscar protagonismo, construyeron los cimientos del éxito que hoy goza la música de banda.

La ceremonia incluyó la entrega de reconocimientos a los músicos homenajeados o a sus familiares, además de interpretaciones en vivo que evocaron la esencia tradicional de la banda.

Los ahí presentes aplaudieron de pie varios momentos, visiblemente conmovidos por la carga histórica y emocional que se vivió.

Homenajeados

Germán Lizárraga

Isidro “Chilolo” Ramírez

Víctor Páez

Enrique “Cochona” Valdez

Ignacio “Nacho” Sánchez

Francisco “Pancho” Sánchez

José “Ñoño” Sánchez

Jorge López

Víctor “El Musicón” Sarabia

Abraham “Chito” Salazar

José Luis “El Bibi” Garzón

Alberto “Beto” Lizárraga

José Luis “El Indio” Ramírez

Antonio “Toño” López

Samuel “El Charro” Osuna

Víctor “El Macho” Martínez

Jorge Ibarra

Juan Benítez

Expectación “El Pikas” Gutiérrez

Miguel Ortega

Adalberto “El Calenturas” Osuna

Rodolfo “Don Rodo” Osuna

Arcadio “El Cayo” Díaz

René Camacho

Isidro Romero

Régulo Lizárraga

Ramón “Tito” Osuna

Conrado Zataráin

Felipe Santos

Abel Burgueños Cabanillas

Cristino Moreno

Manuel Rocha

Armando Ortega

Jorge “El Ché” Ortega

Guillermo “El Memo” Alarcón