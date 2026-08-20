$!Juventud, talento y carisma: conoce a las aspirantes de Los Nuevos Rostros Gran Plaza 2026

La emoción y la expectativa siguen creciendo en la decimotercera edición de Los Nuevos Rostros Gran Plaza. Este certamen, que se ha consolidado como una importante plataforma para impulsar la seguridad, los valores de superación personal y el desarrollo de la juventud mazatleca, está a punto de llegar a su momento cumbre.

Tras semanas de preparación y eventos, como la reciente manifestación que se llevó a cabo en el Parque Central, las 11 aspirantes a la corona están listas para darlo todo en la Gran Final en donde solo dos de ellas se pronunciarán como ganadoras.

Para evaluar el desempeño, proyección y carisma de las participantes, se ha conformado un jurado de primer nivel, integrado por reconocidos profesionales y expertos de la moda, la belleza y la comunicación:

●Erika Quintana, maquillista profesional.

●Alex Astorga, conductor y modelo.

●Dania Trujillo, rostro Gran Plaza 2019-2021.

●Hans Briseño, Mister Model México, conductor de TV y entrenador Fitness.

●Celia Correa, empresaria y creadora de contenido.

●Kassandra García, rostro Gran Plaza 2019-2021.

●Anahí Rodríguez, diseñadora de modas.

●José Juan Leyva, fotógrafo profesional.

La cita para el concurso final es este viernes 21 de agosto a las 19:00 horas, en el área del comedor de la Gran Plaza Mazatlán.

La organización del evento hace un llamado a todos los mazatlecos a asistir y apoyar a su favorita.

A continuación, presentamos en detalle a las jóvenes que buscan convertirse en la nueva imagen de Gran Plaza Mazatlán 2026.