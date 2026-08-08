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De festejo

Karla celebra su cumpleaños entre amigas

La cumpleañera disfrutó una divertida tarde rodeada de sus amigas, con quienes compartió música, baile y gratos momentos.
Marisela González |
08/08/2026 16:33
08/08/2026 16:33

Una tarde llena de alegría y buenos momentos disfrutó Karla Gavica Hernández, con motivo de su cumpleaños.

Para celebrar esta fecha especial, la cumpleañera se reunió con sus amigas en un conocido lugar de Mazatlán, donde pasaron una amena tarde entre canciones, baile y mucha diversión.

Entre risas y muestras de cariño, Karla y sus invitadas disfrutaron la convivencia, creando gratos recuerdos durante el festejo.

La cumpleañera agradeció a sus amigas por acompañarla y hacer de su celebración un momento especial.

  • $!Karla Gavica entre Elva Rose, Alicia Malagón y Lolys Gómez
    Karla Gavica entre Elva Rose, Alicia Malagón y Lolys Gómez ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Elva Rose, Karla Gavica, Adriana Martínez, Adriana González y Martha Humarán.
    Elva Rose, Karla Gavica, Adriana Martínez, Adriana González y Martha Humarán. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Karla entre Rosario Torres y Ketty Stamatis.
    Karla entre Rosario Torres y Ketty Stamatis. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
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