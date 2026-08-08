Karla celebra su cumpleaños entre amigas

Una tarde llena de alegría y buenos momentos disfrutó Karla Gavica Hernández, con motivo de su cumpleaños.

Para celebrar esta fecha especial, la cumpleañera se reunió con sus amigas en un conocido lugar de Mazatlán, donde pasaron una amena tarde entre canciones, baile y mucha diversión.

Entre risas y muestras de cariño, Karla y sus invitadas disfrutaron la convivencia, creando gratos recuerdos durante el festejo.

La cumpleañera agradeció a sus amigas por acompañarla y hacer de su celebración un momento especial.