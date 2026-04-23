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Convivencia deportiva

La afición se queda con el recuerdo: Mazatlán FC apaga las luces en El Encanto

Entre cánticos, nostalgia y orgullo, seguidores despiden al equipo que logró arraigarse en el corazón del puerto
Marisela González |
23/04/2026 14:50
23/04/2026 14:50

No fue sólo el final de un partido, fue el cierre de una etapa que, más allá de resultados, dejó huella en la memoria colectiva de una afición que nunca soltó a su equipo.

La última noche de Mazatlán FC en casa se vivió entre emociones encontradas, con gradas que cantaron hasta el final en el Estadio El Encanto.

Desde horas antes del silbatazo, familias, jóvenes y seguidores vestidos de morado acudieron al llamado, conscientes de que no era un juego más, sino una despedida definitiva.

En la cancha, el equipo buscó corresponder. En las tribunas, la afición hizo lo suyo: alentar sin pausa.

Con el paso de los minutos, el ambiente se transformó, lo que comenzó como fiesta terminó en nostalgia.

Poco a poco, las luces se atenuaron, los cánticos se apagaron y el estadio quedó en silencio, dejando en el aire una sensación compartida: el haber sido parte de algo especial.

Mazatlán FC, fundado en 2020, construyó en pocos años una identidad con su gente, que lo adoptó como propio pese a los altibajos deportivos.

La despedida en casa marcó el final de esa relación en la Liga MX, cerrando un ciclo que difícilmente será olvidado por quienes lo vivieron desde la grada.

Más allá del marcador, lo que quedó fue el vínculo entre equipo y ciudad.

La afición respondió hasta el último momento, convirtiendo la noche en un acto de lealtad y pertenencia. Hubo aplausos, lágrimas y celulares capturando los últimos instantes.

Cada rincón del estadio guardó una historia: la del niño que vio su primer partido, la del aficionado que nunca dejó de creer, la de quienes hicieron del futbol un punto de encuentro.

Así, entre orgullo y melancolía, Mazatlán se despidió de su equipo en casa, porque aunque las luces se apagaron en El Encanto, el sentimiento de la afición permanecerá encendido.

  • $!Familia Villanueva Camargo, de Durango
    Familia Villanueva Camargo, de Durango ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Orquídea, Nathan y Didier González.
    Orquídea, Nathan y Didier González. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Jesús, Margarita y Lupita Carrillo.
    Jesús, Margarita y Lupita Carrillo. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Familia Velázquez, desde Toluca.
    Familia Velázquez, desde Toluca. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!La familia Ayala: Iván, Karen, Rosa y Luis.
    La familia Ayala: Iván, Karen, Rosa y Luis. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Irlanda Zepeda, Tadeo Padilla, Mauro Padilla, Cristy Zepeda, Ana Sofía Briseño y Erasmo Zepeda.
    Irlanda Zepeda, Tadeo Padilla, Mauro Padilla, Cristy Zepeda, Ana Sofía Briseño y Erasmo Zepeda. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Luis, Michelle, Lucía y Luis Ángel Lizárraga Sánchez.
    Luis, Michelle, Lucía y Luis Ángel Lizárraga Sánchez. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Fernanda, Santiago Claudia y Ángel Zataráin.
    Fernanda, Santiago Claudia y Ángel Zataráin. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Aficionados inmortalizan el momento con una selfie en la última ocasión de Mazatlán FC en casa.
    Aficionados inmortalizan el momento con una selfie en la última ocasión de Mazatlán FC en casa. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!La afición llenó las gradas de El Encanto para despedir a Mazatlán FC en su última noche como local.
    La afición llenó las gradas de El Encanto para despedir a Mazatlán FC en su última noche como local. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Jugadores de Mazatlán FC disputan el balón en una de las acciones más intensas del encuentro en El Encanto.
    Jugadores de Mazatlán FC disputan el balón en una de las acciones más intensas del encuentro en El Encanto. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Los jugadores de Toluca posan para la foto del recuerdo.
    Los jugadores de Toluca posan para la foto del recuerdo. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Banderas moradas ondearon sin parar en las tribunas, como muestra de apoyo en la despedida del equipo.
    Banderas moradas ondearon sin parar en las tribunas, como muestra de apoyo en la despedida del equipo. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Los jugadores de Mazatlán FC celebran con euforia el gol, reflejando la alegría y la unión del equipo en un momento clave del partido.
    Los jugadores de Mazatlán FC celebran con euforia el gol, reflejando la alegría y la unión del equipo en un momento clave del partido. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Integrantes de Mazatlán FC y directivos vivieron su último juego como local arropado por su afición, en una despedida que quedará en la memoria del puerto.
    Integrantes de Mazatlán FC y directivos vivieron su último juego como local arropado por su afición, en una despedida que quedará en la memoria del puerto. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
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