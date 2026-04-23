La afición se queda con el recuerdo: Mazatlán FC apaga las luces en El Encanto

No fue sólo el final de un partido, fue el cierre de una etapa que, más allá de resultados, dejó huella en la memoria colectiva de una afición que nunca soltó a su equipo.

La última noche de Mazatlán FC en casa se vivió entre emociones encontradas, con gradas que cantaron hasta el final en el Estadio El Encanto.

Desde horas antes del silbatazo, familias, jóvenes y seguidores vestidos de morado acudieron al llamado, conscientes de que no era un juego más, sino una despedida definitiva.

En la cancha, el equipo buscó corresponder. En las tribunas, la afición hizo lo suyo: alentar sin pausa.

Con el paso de los minutos, el ambiente se transformó, lo que comenzó como fiesta terminó en nostalgia.

Poco a poco, las luces se atenuaron, los cánticos se apagaron y el estadio quedó en silencio, dejando en el aire una sensación compartida: el haber sido parte de algo especial.

Mazatlán FC, fundado en 2020, construyó en pocos años una identidad con su gente, que lo adoptó como propio pese a los altibajos deportivos.

La despedida en casa marcó el final de esa relación en la Liga MX, cerrando un ciclo que difícilmente será olvidado por quienes lo vivieron desde la grada.

Más allá del marcador, lo que quedó fue el vínculo entre equipo y ciudad.

La afición respondió hasta el último momento, convirtiendo la noche en un acto de lealtad y pertenencia. Hubo aplausos, lágrimas y celulares capturando los últimos instantes.

Cada rincón del estadio guardó una historia: la del niño que vio su primer partido, la del aficionado que nunca dejó de creer, la de quienes hicieron del futbol un punto de encuentro.

Así, entre orgullo y melancolía, Mazatlán se despidió de su equipo en casa, porque aunque las luces se apagaron en El Encanto, el sentimiento de la afición permanecerá encendido.