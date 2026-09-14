La bondad de la carencia

1) Para saber “Pero no había por qué avergonzarse de las lágrimas, pues las lágrimas daban testimonio de que un hombre tenía el mayor de los corajes: el coraje de sufrir”. (Viktor Frankl, El hombre en busca de sentido). Es natural que deseemos bienes como la salud, la juventud, la belleza... Pero a veces se olvida que cuando falta alguno, no es necesariamente algo malo. Las carencias, los límites que tiene el ser humano, tales como la incapacidad, enfermedad, ancianidad, sufrimiento o mortalidad, nos dan la oportunidad de madurar y establecer relaciones verdaderas, dice el Papa León XIV. Es más, la persona no florece a pesar de sus límites, sino a menudo es a través de ellos. Ciertamente se han de poner los medios para eliminar el sufrimiento u otra carencia, pero es sabio reconocer que somos limitados. Una persona madura sabe vivir la ambivalencia entre la grandeza y la finitud humana, de lo contrario se cae en crisis ante la incapacidad de eliminar los límites. La fe cristiana, dice el Papa, nos da una visión real de lo que somos: criaturas finitas y limitadas sujetas al dolor y a la muerte, pero a la vez con una grandeza que nos viene de ser creadas y amadas por Dios.

2) Para pensar

El verdadero mal a evitar a toda costa es el mal moral, el pecado, que arruina a la persona y a la sociedad llegando a extremos de deshumanidad. Sin embargo, afirma el Papa León, aun cuando el ser humano se deshumaniza y provoca tragedias, una pequeña luz sigue brillando en la humanidad y es capaz de reavivarse, con la gracia de Dios, recorriendo caminos de conversión y reconciliación. Un testimonio nos lo da Viktor Frankl, citado en la Encíclica. Nacido en Austria, fue neurólogo, psiquiatra y filósofo, fundador de la logoterapia. Durante la Segunda Guerra Mundial sobrevivió a cuatro campos de concentración nazi. De esa experiencia escribió su libro best seller: El hombre en busca de sentido. Ahí escribió que en los momentos de horror “hemos llegado a conocer al hombre en estado puro: el hombre es ese ser capaz de inventar las cámaras de gas de Auschwitz, pero también es el ser que ha entrado en esas mismas cámaras con la cabeza erguida y el Padrenuestro o el Shemá Israel en los labios”. Mostrándonos que siempre hay lugar para el bien.

3) Para vivir

Hoy en día se encuentra la obsesión de eliminar o rechazar a quien padece un defecto, en vez de saberlo integrar a nuestra realidad. Por ello dice Frankl que “en cierto modo, el sufrimiento deja de ser sufrimiento en el momento en que encuentra un significado, como el significado de un sacrificio”. Hace pocos días me contaba una persona, Guadalupe, que con otras personas van periódicamente a hospitales a llevarles consuelo y comida a los parientes necesitados de los enfermos. Observamos cómo un sufrimiento ajeno da lugar a la compasión y preocupación, a la generosidad, suscitando abrirse a la experiencia espiritual y a Dios. Encontramos una nueva sabiduría: se palpa el afecto de las personas y se experimenta la presencia del Señor. Por ello, renunciar a esta aventura, al mismo tiempo dramática y espléndida, en nombre de una presunta superación de todo límite podría ser cualquier cosa, pero no significaría ser humanos.