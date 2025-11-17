La Casa del Caracol celebra su 21 aniversario con una fiesta de cuentos

Con motivo de su 21 aniversario, La Casa del Caracol convirtió el Jardín del Observatorio en un escenario de historias, juegos y celebración.

La consigna fue simple, traer una manta, relajarse en el pasto y dejarse llevar por una tarde dedicada a los cuentos y a la convivencia comunitaria.

El evento abrió con la presentación de “Azulita”, obra que capturó la atención de niños y familias reunidas para celebrar la literatura.

Más tarde, el público disfrutó de las narraciones del cuentacuentos Sergio García, quien llenó el jardín de voces, personajes y aventuras.

A él se sumó Ángela Camacho, cuya participación aportó momentos de ternura y emoción con sus relatos.

Uno de los momentos más esperados fue la premiación al mejor separador de libros con temática de ballenas, concurso que destacó la creatividad inspirada en el mundo marino.

La tarde, cálida y festiva, se desarrolló entre risas, aplausos y el espíritu comunitario que ha caracterizado a La Casa del Caracol durante más de dos décadas.