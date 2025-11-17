Gente
La Casa del Caracol celebra su 21 aniversario con una fiesta de cuentos

Entre cuentos, presentaciones y una premiación creativa, la librería celebró su aniversario con una tarde llena de imaginación y convivencia. en el Jardín del Observatorio.
Marisela González |
17/11/2025 12:35
Con motivo de su 21 aniversario, La Casa del Caracol convirtió el Jardín del Observatorio en un escenario de historias, juegos y celebración.

La consigna fue simple, traer una manta, relajarse en el pasto y dejarse llevar por una tarde dedicada a los cuentos y a la convivencia comunitaria.

El evento abrió con la presentación de “Azulita”, obra que capturó la atención de niños y familias reunidas para celebrar la literatura.

Más tarde, el público disfrutó de las narraciones del cuentacuentos Sergio García, quien llenó el jardín de voces, personajes y aventuras.

A él se sumó Ángela Camacho, cuya participación aportó momentos de ternura y emoción con sus relatos.

Uno de los momentos más esperados fue la premiación al mejor separador de libros con temática de ballenas, concurso que destacó la creatividad inspirada en el mundo marino.

La tarde, cálida y festiva, se desarrolló entre risas, aplausos y el espíritu comunitario que ha caracterizado a La Casa del Caracol durante más de dos décadas.

  • $!Margarita López junto a su niña Elisa Sánchez.
    Margarita López junto a su niña Elisa Sánchez. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Ángeles Jiménez y Marcela Mancilla junto a los pequeños, Rafaela Echeagaray, Carlos Manuel Díaz y María Eva Díaz.
    Ángeles Jiménez y Marcela Mancilla junto a los pequeños, Rafaela Echeagaray, Carlos Manuel Díaz y María Eva Díaz. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Rosina Yáñez junto a su pequeña Bárbara Artiaga.
    Rosina Yáñez junto a su pequeña Bárbara Artiaga. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Laura Medina, fundadora de La Casa del Caracol, entre los niños.
    Laura Medina, fundadora de La Casa del Caracol, entre los niños. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Lorena Zataráin y Gloria López Gavito con los pequeños Cordelia y Jorge Olalde Lizárraga.
    Lorena Zataráin y Gloria López Gavito con los pequeños Cordelia y Jorge Olalde Lizárraga. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Iván Pico con su hija Alix.
    Iván Pico con su hija Alix. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Dulce Guzmán y Abraham Medina junto a los niños, Lucía Medina y Logan Armenta.
    Dulce Guzmán y Abraham Medina junto a los niños, Lucía Medina y Logan Armenta. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Valentina del Valle, Íker Santiago Sandoval y Kala Sandoval.
    Valentina del Valle, Íker Santiago Sandoval y Kala Sandoval. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Óscar Roberto Mendoza, Eduardo Mora, Santiago Lorenzo Jiménez y Mariana Elías Zataráin.
    Óscar Roberto Mendoza, Eduardo Mora, Santiago Lorenzo Jiménez y Mariana Elías Zataráin. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!El cuentacuentos Sergio García durante su participación.
    El cuentacuentos Sergio García durante su participación. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Emilio y Álvaro ganaron en la categoría de 5 a 8 años.
    Emilio y Álvaro ganaron en la categoría de 5 a 8 años. ( Fotos: Cortesía)
  • $!Matias y Valentina obtuvieron sus premios en la categoría de 9 a 12 años.
    Matias y Valentina obtuvieron sus premios en la categoría de 9 a 12 años. ( Fotos: Cortesía)
  • $!Los pequeños se tomaron la fotografía del recuerdo.
    Los pequeños se tomaron la fotografía del recuerdo. ( Fotos: Cortesía)
