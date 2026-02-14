Gente
|
Carnaval 2026

La Casa Haas abre sus puertas a la nostalgia con ‘Recuerdos y Nostalgia’

La exposición reúne 27 vestidos reales que celebran 128 años de historia del Carnaval de Mazatlán; la muestra permanecerá abierta al público de manera gratuita hasta el 27 de febrero.
Marisela González |
14/02/2026 12:05
14/02/2026 12:05

En un ambiente de elegancia y evocación histórica fue inaugurada en la Casa Haas la exposición “Recuerdos y Nostalgia”, una muestra que reúne 27 vestidos reales para narrar, a través de la moda y el simbolismo, los 128 años del Carnaval de Mazatlán.

La exhibición ofrece un recorrido visual y emocional por más de un siglo de tradición, destacando la evolución estética de los atuendos que han portado reinas, reyes y soberanas infantiles.

Las piezas no solo deslumbran por su diseño, sino por la carga histórica que representan para la máxima fiesta casnestolenda.

Durante el acto inaugural, la Reina del Centenario de los Juegos Florales, Desiré Ayón, compartió un mensaje en el que subrayó la importancia de preservar estos tesoros textiles como parte de la historia del puerto.

El corte del listón estuvo encabezado por el director del Instituto de Cultura, Óscar García, quien estuvo acompañado por la Corte Real del Carnaval 2026: Anahí I, Reina del Carnaval; Mariana I, Reina de los Juegos Florales; Eileen I, Reina Infantil; y Noelia I, Reina de la Poesía, así como princesas reales y soberanas y soberanos de ediciones anteriores, quienes dieron realce a la apertura oficial.

La exposición permanecerá abierta al público de manera gratuita hasta el 27 de febrero.

  • $!La exposición “Recuerdos y Nostalgia” reúne 27 vestidos reales para narrar, a través de la moda y el simbolismo, los 128 años del Carnaval de Mazatlán.
    La exposición “Recuerdos y Nostalgia” reúne 27 vestidos reales para narrar, a través de la moda y el simbolismo, los 128 años del Carnaval de Mazatlán. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Lola y Delia León.
    Lola y Delia León. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Paco Vazga y Corina Beltrán.
    Paco Vazga y Corina Beltrán. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Las princesas reales, Andrea, Danya, Joanna, Marbella, Karely, Montserrat y Marbella.
    Las princesas reales, Andrea, Danya, Joanna, Marbella, Karely, Montserrat y Marbella. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Itzel Figueroa, Brenda Corona y Jazmín Covarrubias, con sus pequeñas hijas, Elisa Gutiérrez, Eileen y Noelia, Princesa Infantil, Reina Infantil y Reina de la Poesía del Carnaval 2026, respectivamente.
    Itzel Figueroa, Brenda Corona y Jazmín Covarrubias, con sus pequeñas hijas, Elisa Gutiérrez, Eileen y Noelia, Princesa Infantil, Reina Infantil y Reina de la Poesía del Carnaval 2026, respectivamente. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Rosina Yáñez, Reina de los Juegos Florales del Carnaval 2017 “Alebrijes y Dragones”, junto a Julián Sandoval.
    Rosina Yáñez, Reina de los Juegos Florales del Carnaval 2017 “Alebrijes y Dragones”, junto a Julián Sandoval. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Chi Mei Key Burqueño Chio, Reina Infantil del Carnaval 2003 junto a su vestido.
    Chi Mei Key Burqueño Chio, Reina Infantil del Carnaval 2003 junto a su vestido. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Sodelva Ríos junto a Tulio Martínez, Rey de la Alegría del Carnaval 20218.
    Sodelva Ríos junto a Tulio Martínez, Rey de la Alegría del Carnaval 20218. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Ángela Salazar, Reina Infantil del Carnaval 2025 junto a su vestido real.
    Ángela Salazar, Reina Infantil del Carnaval 2025 junto a su vestido real. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
#Casa Haas
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube