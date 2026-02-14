La Casa Haas abre sus puertas a la nostalgia con ‘Recuerdos y Nostalgia’

En un ambiente de elegancia y evocación histórica fue inaugurada en la Casa Haas la exposición “Recuerdos y Nostalgia”, una muestra que reúne 27 vestidos reales para narrar, a través de la moda y el simbolismo, los 128 años del Carnaval de Mazatlán.

La exhibición ofrece un recorrido visual y emocional por más de un siglo de tradición, destacando la evolución estética de los atuendos que han portado reinas, reyes y soberanas infantiles.

Las piezas no solo deslumbran por su diseño, sino por la carga histórica que representan para la máxima fiesta casnestolenda.

Durante el acto inaugural, la Reina del Centenario de los Juegos Florales, Desiré Ayón, compartió un mensaje en el que subrayó la importancia de preservar estos tesoros textiles como parte de la historia del puerto.

El corte del listón estuvo encabezado por el director del Instituto de Cultura, Óscar García, quien estuvo acompañado por la Corte Real del Carnaval 2026: Anahí I, Reina del Carnaval; Mariana I, Reina de los Juegos Florales; Eileen I, Reina Infantil; y Noelia I, Reina de la Poesía, así como princesas reales y soberanas y soberanos de ediciones anteriores, quienes dieron realce a la apertura oficial.

La exposición permanecerá abierta al público de manera gratuita hasta el 27 de febrero.