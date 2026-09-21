1) Para saber

«Cuidar de los demás es la forma más alta de cultura y civilización» (Margaret Mead). La Encíclica del Papa León XIV es un llamado a cuidar la magnífica humanidad a la que pertenecemos, a reconocer y proteger la dignidad propia y ajena. Y una forma ha sido a través del arte y la cultura. El Papa señala que en la misma experiencia de sus límites, como el dolor, el hombre es capaz de intuir una fraternidad universal o de reconocer la injusticia como escándalo. Esta intuición se ha plasmado en la cultura y el arte auténticos, impidiendo la normalización del mal. Por ejemplo, está la Novena Sinfonía de Beethoven como un deseo de unidad; la pintura Guernica como denuncia de la deshumanización; o la película La lista de Schindler como una invitación a no entregar el pasado al olvido.

2) Para pensar

Con el nombre de Himno a la alegría se conoce al cuarto movimiento de la Novena sinfonía de Ludwig van Beethoven (1770-1827), en el que musicaliza el poema de Friedrich Schiller (1759-1805) llamado Oda a la alegría. Este himno a la alegría se ha convertido en una referencia universal de la música y es valorado como un cántico a la fraternidad universal. De hecho, su influencia ha sido tan grande que ha pasado de la música académica a la música pop como hace años popularizó el cantante español Miguel Ríos. El impacto que ha tenido el Himno a la alegría tuvo un gran impacto desde su estreno: fue la primera vez que se insertó una coral dentro de una sinfonía. Beethoven se tomó la libertad de “hacer hablar” a su última obra sinfónica. Pero también se debe a los valores expresados en el poema de Schiller. Estas son algunos de sus versículos: “... todos los hombres vuelven a ser hermanos allí donde tu suave ala se posa. ¡Abrácense, millones de seres! ¡Este beso es para todo el mundo! Hermanos, sobre la bóveda estrellada debe habitar un Padre amoroso. ¿Se postran en el polvo, millones de seres? ¿No presientes al Creador, oh mundo? ¡Búscalo por encima de las estrellas! ¡Sobre las estrellas debe habitar!”

3) Para vivir

A veces la historia se presenta como una sucesión de acciones violentas, pero no es así, dice el Papa León. También el ser humano sabe fundar instituciones capaces de proteger la vida común a pesar de enfrentarse a resistencias. Como ejemplo el Papa señala el Comité Internacional de la Cruz Roja (1863), que por ser neutral garantiza un cuidado compasivo para todos, sin distinción. También está la abolición de la esclavitud, que no ha sido un simple cambio jurídico, sino una transformación de la conciencia. En el siglo XX está la fundación de la Organización de las Naciones Unidas (1945) y la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), que han fijado un lenguaje común para decir, al menos como ideal compartido, que la dignidad es universal; o la Convención sobre los refugiados (1951), que reconoce un deber de protección hacia los que huyen de persecuciones y amenazas. Estos ejemplos muestran que el deseo de bien se puede concretar en formas públicas capaces de defender a los vulnerables. Cada quien ha de procurar colaborar según sus posibilidades en iniciativas que favorezcan el desarrollo y el cuidado de los demás.

La Encíclica del Papa León XIV es un llamado a cuidar la magnífica humanidad a la que pertenecemos, a reconocer y proteger la dignidad propia y ajena. Y una forma ha sido a través del arte y la cultura.