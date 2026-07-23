La Facultad de Artes cierra con música, danza y teatro el ciclo escolar 2025-2026

Con expresiones artísticas como música, danza y teatro, los estudiantes de la Licenciatura en Educación Artística dieron muestra de su aprendizaje, esfuerzo y dedicación, en la presentación del festival de fin de cursos.

El evento abrió con una espectacular coreografía mundialista de la joven Karina Michell Vázquez Carrillo, quien es egresada de la facultad e imparte el Taller de danza urbana en la Casa de la Cultura, para dar paso a la Rondalla, que dirige el maestro Rafael Montoya, con los temas ‘Waving flag’ y ‘El Noa Noa’.

El alumnado de la semiescolarizada y escolarizada salió al escenario continuando con el espíritu mundialista que se ha apoderado de todos, para presentar los números de baile ‘Sueños de cancha’ y ‘Goles en silencio’; posteriormente el público disfrutó del ‘Concurso de huapangos’ a cargo del docente Karim Pérez Recio.

La delicadeza y elegancia del ballet por parte de los alumnos del maestro Robert Spin se hizo presente con ‘El despertar de la primavera’; también ‘Tarantella’, un baile popular y originario del sur de Italia, en el que los jóvenes danzaron agitando un panadero.

El baile continuó llenando de energía el escenario del teatro de la Torre Académica Culiacán con ‘Te des-espero’, ‘Salsa’, ‘Bad romance’; de igual forma se pudo disfrutar de un número musical con el joven Omar Daniel Hernández Orona, quien cantó el tema de su autoría ‘Escápate conmigo’, dejando claro el talento y la formación artística de los estudiantes.

Para concluir el festival, el alumnado, así como los docentes, arribaron al escenario para presentar música, baile y canto, llevándose los aplausos del público que llenó el teatro.

Como parte de la exhibición de los muchos talentos del alumnado del plantel educativo, en el lobby del recinto, se presentaron dos exposiciones, una pictórica y una de la asignatura de Títeres II.

La directora de la Facultad de Artes, Marbella Amarillas Carrasco, acompañada del director general de Extensión de la Cultura, Homar Arnoldo Medina Barreda, hizo entrega de reconocimientos a los docentes por su entrega en la formación de los estudiantes tanto en la modalidad escolarizada como semiescolarizada.