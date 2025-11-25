Gente
Velada de convivencia

La generosidad mazatleca brilla en la cena con causa del Gran Acuario

En una velada llena de solidaridad, el gran museo celebró su cena a beneficio del Hospital de Fauna, donde asistentes, empresarios y amantes de la conservación se unieron para apoyar la atención y rescate de especies, mientras disfrutaban de un ambiente cálido, música y gastronomía local
Marisela González |
25/11/2025 14:45
El Gran Acuario Mazatlán se convirtió en el punto de encuentro de decenas de invitados que, con entusiasmo y sensibilidad, participaron en la tradicional cena a beneficio del Hospital de Fauna.

El evento reunió a empresarios, familias y voluntarios comprometidos con la conservación de la vida silvestre.

Entre luces cálidas y una ambientación que evocaba la belleza del mundo marino, los asistentes pudieron disfrutar de una exquisita oferta gastronómica, música y un recorrido especial por algunos espacios emblemáticos del acuario.

Más allá de la convivencia, la finalidad de la noche fue sumar esfuerzos para fortalecer el trabajo del Hospital de Fauna, que diariamente atiende, rehabilita y libera especies afectadas por actividades humanas o fenómenos naturales.

Los organizadores agradecieron la generosidad de los presentes, destacando que cada aportación contribuye directamente a mejorar las instalaciones, el equipamiento especializado y los programas de investigación del hospital.

  • $!Oralia Rice, Yaya Ruiz de Huerta y Cynthia Romero Mijangos.
    Oralia Rice, Yaya Ruiz de Huerta y Cynthia Romero Mijangos. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Julio Cota, Bernardo Sánchez, Oliver Tirado, Isaac Benítez y Santiago Toledo.
    Julio Cota, Bernardo Sánchez, Oliver Tirado, Isaac Benítez y Santiago Toledo. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Wendy Barajas, Valentina Rico y Sergio Anaya.
    Wendy Barajas, Valentina Rico y Sergio Anaya. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Ámbar Clemens Jáuregui y Celia Jáuregui.
    Ámbar Clemens Jáuregui y Celia Jáuregui. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Ana Lucía Ríos, Martín Sánchez y María del Rosario Quiñonez.
    Ana Lucía Ríos, Martín Sánchez y María del Rosario Quiñonez. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Liliana Villordo, Luz Botero y Andrea Toledo.
    Liliana Villordo, Luz Botero y Andrea Toledo. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Rafael Lizárraga y Patricia de Lizárraga
    Rafael Lizárraga y Patricia de Lizárraga ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Elizabeth Peraza, Guillermina García, Elva Aguirre, Stefany Ponzo y Manuel Serrano.
    Elizabeth Peraza, Guillermina García, Elva Aguirre, Stefany Ponzo y Manuel Serrano. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Edna Gutiérrez y Sergio Romero.
    Edna Gutiérrez y Sergio Romero. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Sergio Rojas Velarde y Denisse Flores de Rojas.
    Sergio Rojas Velarde y Denisse Flores de Rojas. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Florencio Osuna y María de los Ángeles Quiñonez.
    Florencio Osuna y María de los Ángeles Quiñonez. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Una velada muy agradable pasaron los asistentes.
    Una velada muy agradable pasaron los asistentes. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Los asistentes disfrutan la velada mientras aportan a la causa del Hospital de Fauna.
    Los asistentes disfrutan la velada mientras aportan a la causa del Hospital de Fauna. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Simmon Norris expresó unas palabras a los presentes.
    Simmon Norris expresó unas palabras a los presentes. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Los ahí presentes disfrutaron de la danza de El venado.
    Los ahí presentes disfrutaron de la danza de El venado. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
