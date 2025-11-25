La generosidad mazatleca brilla en la cena con causa del Gran Acuario

El Gran Acuario Mazatlán se convirtió en el punto de encuentro de decenas de invitados que, con entusiasmo y sensibilidad, participaron en la tradicional cena a beneficio del Hospital de Fauna.

El evento reunió a empresarios, familias y voluntarios comprometidos con la conservación de la vida silvestre.

Entre luces cálidas y una ambientación que evocaba la belleza del mundo marino, los asistentes pudieron disfrutar de una exquisita oferta gastronómica, música y un recorrido especial por algunos espacios emblemáticos del acuario.

Más allá de la convivencia, la finalidad de la noche fue sumar esfuerzos para fortalecer el trabajo del Hospital de Fauna, que diariamente atiende, rehabilita y libera especies afectadas por actividades humanas o fenómenos naturales.

Los organizadores agradecieron la generosidad de los presentes, destacando que cada aportación contribuye directamente a mejorar las instalaciones, el equipamiento especializado y los programas de investigación del hospital.