La Gran Plaza se llena de magia y diversión con el festejo de Halloween

Decenas de niños disfrazados acudieron al centro comercial para disfrutar del tradicional ‘dulce o truco’, en una tarde llena de color, alegría y ambiente familiar.
Marisela González |
01/11/2025 16:08
Rostros pintados, risas contagiosas y disfraces llenos de creatividad fueron los protagonistas del festejo de Halloween en La Gran Plaza Mazatlán.

Niños, niñas, adolescentes y adultos recorrieron los pasillos del centro comercial para pedir el tradicional “dulce o truco”.

El ambiente se llenó de emoción mientras las familias disfrutaban de una tarde mágica y divertida.

Los pequeños lucieron atuendos de todo tipo, desde tiernas calabacitas y superhéroes hasta brujas, vampiros y personajes de películas.

Las tiendas participaron decorando sus espacios con luces naranjas, telarañas, calaveras y fantasmas, creando una atmósfera festiva que encantó a los visitantes.

  • $!Carlos Figueroa y Araceli Hernández.
    Carlos Figueroa y Araceli Hernández. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Ruth Abigaíl Gómez Almeida
    Ruth Abigaíl Gómez Almeida ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Nicolás Tirado Román
    Nicolás Tirado Román ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!María Victoria Alfaro y Jesús Emiliano Rochín.
    María Victoria Alfaro y Jesús Emiliano Rochín. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Una tarde muy divertida pasaron los asistentes al centro comercial.
    Una tarde muy divertida pasaron los asistentes al centro comercial. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Carlos Osuna y Naomi Córdova.
    Carlos Osuna y Naomi Córdova. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Kevin, Emilio, Dafne y Perla Villalobos.
    Kevin, Emilio, Dafne y Perla Villalobos. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Daniel Luna y su Chucky.
    Daniel Luna y su Chucky. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Christian Valenzuela
    Christian Valenzuela ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!María José y Jared León.
    María José y Jared León. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!María Osuna, Paúl Lizárraga y Jaqueline Lizárraga con los niños Oliver y Aran.
    María Osuna, Paúl Lizárraga y Jaqueline Lizárraga con los niños Oliver y Aran. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Enrique Guevara, Grettel Rivera, Valentina Madriles y María José Rivera.
    Enrique Guevara, Grettel Rivera, Valentina Madriles y María José Rivera. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Ana Paula Garzón y Luis Ceballos.
    Ana Paula Garzón y Luis Ceballos. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Gilberto Chávez
    Gilberto Chávez ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Alía Domínguez
    Alía Domínguez ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Yanelt Valenzuela, Dania Valenzuela y Fernanda León.
    Yanelt Valenzuela, Dania Valenzuela y Fernanda León. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
