La Gran Plaza se llena de magia y diversión con el festejo de Halloween

Rostros pintados, risas contagiosas y disfraces llenos de creatividad fueron los protagonistas del festejo de Halloween en La Gran Plaza Mazatlán.

Niños, niñas, adolescentes y adultos recorrieron los pasillos del centro comercial para pedir el tradicional “dulce o truco”.

El ambiente se llenó de emoción mientras las familias disfrutaban de una tarde mágica y divertida.

Los pequeños lucieron atuendos de todo tipo, desde tiernas calabacitas y superhéroes hasta brujas, vampiros y personajes de películas.

Las tiendas participaron decorando sus espacios con luces naranjas, telarañas, calaveras y fantasmas, creando una atmósfera festiva que encantó a los visitantes.