La inteligencia artificial reúne a líderes empresariales en Mazatlán

En un ambiente de aprendizaje, innovación y networking empresarial, directores, empresarios y líderes de diversas organizaciones de la región participaron en el Workshop de Inteligencia Artificial 2026, celebrado en un salón del Courtyard by Marriott Mazatlán Beach Resort.

El encuentro fue organizado por Dycom Publicidad y Santinos Digital, reuniendo a representantes de empresas e instituciones como Noroeste, Grupo Alerta, Canacintra, Mazatlán International Center, Karey Alimentos, entre otras.

La bienvenida estuvo a cargo de los organizadores, quienes destacaron la importancia de la capacitación continua y el aprovechamiento de las nuevas tecnologías para fortalecer la competitividad empresarial.

Asimismo, se reconoció la trayectoria de Dycom Publicidad, agencia que celebra 27 años de experiencia en el sector y que ha impulsado programas de formación especializada para más de 140 empresas.

Durante la jornada, la directora fundadora de la empresa organizadora, Narda Maldonado Ponce, dio la bienvenida a los asistentes y refrendó su compromiso con la actualización constante en materia de marketing, comunicación e innovación digital.

El programa fue impartido por Alfonso De Alba, director de Santinos Digital y especialista en marketing y estrategias comerciales, quien compartió herramientas prácticas y aplicaciones de inteligencia artificial orientadas a optimizar procesos, fortalecer la toma de decisiones y potenciar el crecimiento de los negocios.

A lo largo de ocho horas de capacitación intensiva, los participantes conocieron tendencias, metodologías y casos de éxito relacionados con la implementación de tecnologías emergentes en distintos sectores productivos.

Al concluir el workshop, se realizó la entrega de diplomas a los asistentes, y se tomaron la fotografía del recuerdo.