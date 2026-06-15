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Capacitación

La inteligencia artificial reúne a líderes empresariales en Mazatlán

Directivos y empresarios participan en un workshop especializado organizado por Dycom Publicidad y Santinos Digital para impulsar la transformación tecnológica de sus organizaciones
Marisela González |
15/06/2026 12:05
15/06/2026 12:05

En un ambiente de aprendizaje, innovación y networking empresarial, directores, empresarios y líderes de diversas organizaciones de la región participaron en el Workshop de Inteligencia Artificial 2026, celebrado en un salón del Courtyard by Marriott Mazatlán Beach Resort.

El encuentro fue organizado por Dycom Publicidad y Santinos Digital, reuniendo a representantes de empresas e instituciones como Noroeste, Grupo Alerta, Canacintra, Mazatlán International Center, Karey Alimentos, entre otras.

La bienvenida estuvo a cargo de los organizadores, quienes destacaron la importancia de la capacitación continua y el aprovechamiento de las nuevas tecnologías para fortalecer la competitividad empresarial.

Asimismo, se reconoció la trayectoria de Dycom Publicidad, agencia que celebra 27 años de experiencia en el sector y que ha impulsado programas de formación especializada para más de 140 empresas.

Durante la jornada, la directora fundadora de la empresa organizadora, Narda Maldonado Ponce, dio la bienvenida a los asistentes y refrendó su compromiso con la actualización constante en materia de marketing, comunicación e innovación digital.

El programa fue impartido por Alfonso De Alba, director de Santinos Digital y especialista en marketing y estrategias comerciales, quien compartió herramientas prácticas y aplicaciones de inteligencia artificial orientadas a optimizar procesos, fortalecer la toma de decisiones y potenciar el crecimiento de los negocios.

A lo largo de ocho horas de capacitación intensiva, los participantes conocieron tendencias, metodologías y casos de éxito relacionados con la implementación de tecnologías emergentes en distintos sectores productivos.

Al concluir el workshop, se realizó la entrega de diplomas a los asistentes, y se tomaron la fotografía del recuerdo.

  • $!Alfonso De Alba, director de Santinos Digital, compartió herramientas y estrategias de inteligencia artificial aplicadas al crecimiento y competitividad empresarial.
    Alfonso De Alba, director de Santinos Digital, compartió herramientas y estrategias de inteligencia artificial aplicadas al crecimiento y competitividad empresarial. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Francisco Trujillo, Elva Aguirre y Elizabeth Peraza junto al expositor Alfonso De Alba.
    Francisco Trujillo, Elva Aguirre y Elizabeth Peraza junto al expositor Alfonso De Alba. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Iván Pico recibe el diploma de participación de manos de Narda Maldonado.
    Iván Pico recibe el diploma de participación de manos de Narda Maldonado. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Hazel Lorena Nogueda y Reyna Guadalupe Meraz.
    Hazel Lorena Nogueda y Reyna Guadalupe Meraz. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Julián Rolando Muciño, Jesús Antonio Rodríguez y José Alberto Ureña.
    Julián Rolando Muciño, Jesús Antonio Rodríguez y José Alberto Ureña. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Luis Ángel Acosta Ibarra, Manuel González Aguirre, Manuel Salvador Rivas y Francisco Omar Osuna Zepeda.
    Luis Ángel Acosta Ibarra, Manuel González Aguirre, Manuel Salvador Rivas y Francisco Omar Osuna Zepeda. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Diego Ramírez y Felipe Sánchez.
    Diego Ramírez y Felipe Sánchez. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Anis Ainara Pérez, Alfonso De Alba, Miguel López, Jorge Osuna y Lucy García.
    Anis Ainara Pérez, Alfonso De Alba, Miguel López, Jorge Osuna y Lucy García. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Nora Maldonado, María Fernanda Tamés y Narda Maldonado.
    Nora Maldonado, María Fernanda Tamés y Narda Maldonado. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!El expositor explica todas los dudas a los asistentes.
    El expositor explica todas los dudas a los asistentes. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
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