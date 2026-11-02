La libertad en peligro

1) Para saber

“La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos; con ella no pueden igualarse los tesoros que encierran la tierra y el mar: por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida” (Miguel de Cervantes). En esta revolución digital, otro reto al que nos enfrentamos es su influencia sobre la libertad humana, señala el Papa León XIV. El riesgo, que es actual, es ir perdiendo libertad sin darnos cuenta. Las plataformas digitales se diseñan para captar nuestra mirada y nuestro tiempo. Al querer tener cada vez más usuarios, nos ofrecen de forma sutil nuestras preferencias y se aprovechan de nuestras debilidades. Así nos hacemos cada vez más dependientes y menos libres, tratados como un medio y no por nuestro valor. Pero la persona nunca debe ser utilizada. San Juan Pablo II advertía que el único modo correcto y digno de tratar a una persona es amándola. Se le ama por lo que es, por su valor y dignidad, no por lo que nos pueda redituar. El uso de las tecnologías ha de reforzar la libertad interior: mediante una educación en la sobriedad digital, protegiendo a los menores y luchando contra los modelos que prosperan a costa de la vulnerabilidad, demanda el Papa León XIV.

2) Para pensar

Es conocida la metáfora de la rana que no advierte el mal que se cierne en torno a ella, hasta que acaba con ella. Se dice que si pones una rana dentro de una olla con agua hirviendo, saltará de inmediato para salvar su vida. En cambio, si pones la rana en una olla con agua a temperatura ambiente y enciendes el fuego muy lentamente, el agua se irá calentando de manera casi imperceptible. La rana, al no notar el cambio brusco, se quedará cómoda y relajada hasta que el agua alcance el punto de ebullición, y estará demasiado débil para reaccionar y morirá. A pesar de ser un mito, es una advertencia para no acostumbrarnos a entornos tóxicos, o relaciones dañinas cuando aparecen poco a poco. El Papa León XIV advierte que tanto en el ámbito personal, como en el social, puede debilitarse la libertad. Pensemos si no la habremos perdido en el uso de las plataformas digitales.

3) Para vivir

A nivel global, dice el Papa León, el peligro está en una mentalidad tecnocrática y posthumanista que recopila de forma masiva los datos de los usuarios para tener un control social orientando sus comportamientos, sin que las personas se den cuenta. El resultado es la manipulación: se moldean las opiniones y las elecciones con un tipo de recompensa o penalización; se presenta amplificado o maquillado lo que se desea que se conozca; en cambio, se oculta lo que no conviene a sus intereses. Ya sea para que compren algo, vayan a donde se les indique, o se opine lo que quieren. Así se afecta la libertad de las personas y de los pueblos. Se exige a nivel personal una educación en la templanza y en el criterio para utilizar esas herramientas; y, a la vez, que haya normas claras que protejan la libertad de los individuos. Solo así se consigue que la tecnología no se convierta en una forma de dominio de las conciencias, sino esté al servicio de la persona.

En esta revolución digital, otro reto al que nos enfrentamos es su influencia sobre la libertad humana, señala el Papa León XIV.