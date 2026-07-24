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Concierto

La música une voces en la ‘Sinfonía por la Paz’

Más de 150 niñas, niños y jóvenes de coros y orquestas de Mazatlán y Sinaloa participaron en el concierto realizado en la Casa del Marino para promover un mensaje de unión, esperanza y paz.
Marisela González |
24/07/2026 12:26
24/07/2026 12:26

Con un repertorio que incluyó música clásica y temas regionales, más de 150 integrantes de coros y orquestas infantiles y juveniles de Mazatlán y del estado protagonizaron la Sinfonía por la Paz, celebrada en la explanada del Fuerte 31 de Marzo, en la Casa del Marino.

El encuentro reunió a familias y público en general para disfrutar de un concierto que buscó fortalecer la convivencia a través de la música y fomentar valores como el respeto, la escucha y el trabajo en equipo.

El proyecto, impulsado por la violonchelista Elizabeth López Mejía, contó con el respaldo del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales, el Instituto Sinaloense de Cultura y el Instituto Municipal de Cultura y fue dirigido por los maestros Sergio Freeman Osuna y Roberto Torres.

En total fueron 11 agrupaciones de Mazatlán y El Rosario las que participaron en el concierto final, luego de que por cinco días los artistas participaron en talleres y capacitaciones.

En el encuentro participó la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil Paseo del Centenario, la Orquesta y Coro Marina Music, la Orquesta Infantil del Centro Municipal de Artes, el Instituto de Arte y Cultura Unidos, la Orquesta y Coro Colegas Studio, y la Casa de Música Kids Symphony.

También el Coro Infantil y Juvenil Lola Beltrán, de El Rosario, el Coro Infantil y Juvenil Voces del Mar, la Orquesta Juvenil del Centro Municipal de Artes, la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil Raíces de Plata, Orquesta Sinfónica Colegio SAM y Orquesta de Cuerdas Academia Jubal, quienes deleitaron al público asistente con sus instrumentos.

  • $!Citlali y Tere Delgado.
    Citlali y Tere Delgado. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Zoila Fernández y Óscar García.
    Zoila Fernández y Óscar García. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Magdalena Martínez y Norma Osuna.
    Magdalena Martínez y Norma Osuna. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Citlali Jiménez, Verónica y Lourdes Smith y Mary Macías.
    Citlali Jiménez, Verónica y Lourdes Smith y Mary Macías. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Danna Espinoza y Karen González.
    Danna Espinoza y Karen González. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Saíd Villamil, César Montalvo, Kaori Peña e Hiram Torres.
    Saíd Villamil, César Montalvo, Kaori Peña e Hiram Torres. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Katia Leyva y Claudia López.
    Katia Leyva y Claudia López. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Eugenia García y Norma Jiménez.
    Eugenia García y Norma Jiménez. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Familia Olivo disfruta del evento.
    Familia Olivo disfruta del evento. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!La orquetas fue dirigida por el maestro Sergio Freeman.
    La orquetas fue dirigida por el maestro Sergio Freeman. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!La explanada del Fuerte 31 de Marzo, en la Casa del Marino lució llena.
    La explanada del Fuerte 31 de Marzo, en la Casa del Marino lució llena. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!El maestro Roberto Torres también dirigió la orquesta.
    El maestro Roberto Torres también dirigió la orquesta. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
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