La música une voces en la ‘Sinfonía por la Paz’

Con un repertorio que incluyó música clásica y temas regionales, más de 150 integrantes de coros y orquestas infantiles y juveniles de Mazatlán y del estado protagonizaron la Sinfonía por la Paz, celebrada en la explanada del Fuerte 31 de Marzo, en la Casa del Marino.

El encuentro reunió a familias y público en general para disfrutar de un concierto que buscó fortalecer la convivencia a través de la música y fomentar valores como el respeto, la escucha y el trabajo en equipo.

El proyecto, impulsado por la violonchelista Elizabeth López Mejía, contó con el respaldo del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales, el Instituto Sinaloense de Cultura y el Instituto Municipal de Cultura y fue dirigido por los maestros Sergio Freeman Osuna y Roberto Torres.

En total fueron 11 agrupaciones de Mazatlán y El Rosario las que participaron en el concierto final, luego de que por cinco días los artistas participaron en talleres y capacitaciones.

En el encuentro participó la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil Paseo del Centenario, la Orquesta y Coro Marina Music, la Orquesta Infantil del Centro Municipal de Artes, el Instituto de Arte y Cultura Unidos, la Orquesta y Coro Colegas Studio, y la Casa de Música Kids Symphony.

También el Coro Infantil y Juvenil Lola Beltrán, de El Rosario, el Coro Infantil y Juvenil Voces del Mar, la Orquesta Juvenil del Centro Municipal de Artes, la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil Raíces de Plata, Orquesta Sinfónica Colegio SAM y Orquesta de Cuerdas Academia Jubal, quienes deleitaron al público asistente con sus instrumentos.